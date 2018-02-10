МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эксперт Григорий Винников, которого Владимир Соловьев выгнал с передачи, пообещал извиниться перед семьей погибшего в Сирии пилота Романа Филипова. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело", — признался Винников.

Во время эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшей на канале "Россия 1", один из гостей, депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в память о сбитом пилоте. После этого Винников, тоже присутствующий в студии, резко выразился о Филипове, сказав, что он "покинул хату", чтобы воевать в Дамаске.

После этого началась перепалка, и Винникова попросили покинуть студию.

Майор Роман Филипов погиб в начале февраля в Сирии. Его штурмовик Су-25 сбили боевики. Пилот успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался. После приземления он вступил в бой с террористами, был тяжело ранен и подорвал себя гранатой.

На похороны Филипова пришли десятки тысяч жителей его родного Воронежа. Президент Владимир Путин присвоил летчику звание Героя России.