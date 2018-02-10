Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в его родной школе

ВОРОНЕЖ, 10 фев — РИА Новости. Мемориальная доска в честь летчика Романа Филипова, погибшего в бою в Сирии, установлена в школе Воронежа, где он учился, сообщила РИА Новости директор городской школы №85 Галина Клепикова.

Ранее комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила учебному заведению имя Филипова. Родившийся в 1984 году, он учился здесь с 1991 по 2001 год. В среду, 7 февраля, в актовом зале учебного заведения прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе также появился уголок памяти героя.

"Сегодня установили и открыли мемориальную доску. Был митинг с участием школьников, курсантов (Военно-воздушной) академии, ветеранов Великой Отечественной войны и горячих точек, родителей Романа и родителей учеников", — сказала агентству Клепикова.

По данным Минобороны, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Похоронили Филипова 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Проститься с летчиком пришли, по данным ГУМВД области, более 30 тысяч человек.