НАХАБИНО (Московская обл.), 10 фев — РИА Новости. В Подмосковье открылись XVIII Зимние дипломатические игры, передаёт корреспондент РИА Новости.

Игры приурочены ко Дню дипломатического работника. Они проходят в подмосковном "Москоу Кантри Клаб" — филиале ГлавУпДК при МИД РФ.

В своём послании, зачитанном на торжественном открытии, глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал коллегам спортивных побед и высказал уверенность, что мероприятие послужит взаимопониманию дипломатического корпуса.

#Захарова: 10 февраля, в день Дипломатического работника, в "Москоу Кантри Клаб" состоятся XVIII Зимние дипломатические игры. В мероприятии примут участие дипломаты, аккредитованных в России, руководство МИД России, прославленные российские спортсмены, деятели культуры pic.twitter.com/Rv8GL72ePD — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 января 2018 г.

На спортивных площадках будут разыграны призы в шести видах спорта — биатлон, хоккей, лыжи, настольный теннис, бильярд, мини-футбол. В соревнованиях участвуют более 20 команд из 20 стран, а также Европейской экономической комиссии.

Хоккейный турнир завершится гала-матчем, в котором команда-победительница сразится с командой российских артистов "КомАр", в которую входят музыкант Олег Бутман, актеры Оскар Кучера, Марат Башаров и многие другие.

В состав судейской коллегии входят известные российские спортсмены, олимпийские чемпионы — конькобежка Людмила Титова, бобслеист Александр Козлов, биатлонист Александр Елизаров и другие.

Как сообщил начальник ГлавУпДК при МИД РФ Алексей Изотов, самой массовой командой на играх оказалась сборная Европейской экономической комиссии. "Каждый год интерес к играм растёт. Европейская экономическая комиссия проявила особый интерес, выставив команду более 70 человек. Вторая по массовости — Китай, около 30 человек", — рассказал на брифинге Изотов.

Посол Бельгии Жан Артур Режибо пояснил, что их интерес к базе отдыха "Москоу Кантри Клаб" связан с тем, что во время чемпионата мира по футболу здесь будет жить сборная.

"В этом месте будет скоро жить сборная Бельгии по футболу, будет здесь несколько недель. Я сюда приезжал в июне с представителями Бельгийской футбольной федерации", — рассказал на пресс-конференции посол.

"Я не буду скрывать, что ожидания очень велики, потому что каждый человек в Бельгии понимает, что у нас сейчас очень сильная команда. Особенно, если посмотреть, где играют члены клуба — в английских, немецких, испанских командах", — пояснил посол.