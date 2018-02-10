Соловьев выгнал из студии эксперта из США за слова о летчике Филипове

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию его программы, после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Во время эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшей на канале "Россия 1", один из гостей, депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в память о сбитом пилоте.

В ответ Винников резко выразился о Филипове. "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске" — заявил он.

После этого в студии началась перепалка.

"Лучше уйдите, но не хамите!" — в итоге сказал Никонов.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более героя <…> Я попрошу вас покинуть студию. В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", — поддержал депутата Соловьев.

За Винникова вступился политолог Вячеслав Ковтун, отметив, что в России свобода слова, и эксперт всего лишь высказал мнение. "У нас нет свободы кощунства в стране" — парировал Никонов.

В итоге Винников покинул студию.

Гибель майора

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля. Штурмовик Су-25, на котором он совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", террористы сбили из ПЗРК. Летчик успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес.

После приземления Филипов вступил в бой с террористами и был тяжело ранен. Когда боевики подобрались на несколько десятков метров, майор подорвал себя гранатой.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил пилоту звание Героя России. На похороны Филипова пришли десятки тысяч жителей его родного Воронежа.

Смелость Филипова восхитила не только россиян, но и иностранцев. Бывший военный медик ВВС США даже предложил помочь семье пилота.