В Крым приедет новая делегация из Германии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым намерена приехать новая делегация из Германии, на это раз состоящая из представителей партии "Левые", сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Накануне недельный визит в Крым завершили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", — сказал Гемпель.

Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.

Делегация "Альтернатива для Германии" своим посещением Крыма вызвала бурную реакцию у киевских властей. Посол Украины пригрозил им "плачевными правовыми последствиями", а прокуратура завела уголовное дело. Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

В свою очередь, депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Сайффен, находившийся в составе делегации, назвал угрозы Киева невежливыми и некрасивыми. "Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия", — сказал он.

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