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Общество

"Куда вас-то тянет": Лисин рассказал Путину анекдот про тракториста

06:5710.02.2018
(обновлено: 06:59 10.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Предприниматель и главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин на съезде РСПП рассказал президенту России Владимиру Путина анекдот про тракториста. Российский лидер, в свою очередь, призвал Лисина отредактировать старый анекдот.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Предприниматель во время своего выступления решил рассказать старый советский анекдот, который, по его словам, "знает каждый".

"Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать", — начал Лисин.

Дальше бенефициар НЛМК пересказал предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду. Однако все варианты были отклонены председателем в связи с тем, что кузнец в колхозе был один.

"Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое", — закончил анекдот Лисин, добавив: "Мы иногда таким образом принимаем решения".

Российский лидер, комментируя рассказ Лисина, посоветовал ему немного отредактировать анекдот.

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?" — сказал глава государства.

"Бородатая шутка"

Российский лидер до объявления об участии на выборах президента в октябре прошлого года выступал на пленарной сессии форума "Валдай", где ему поступало множество вопросов о выдвижении на пост главы государства, на которые Путин отвечал в шутливой форме. К примеру, отвечая на реплику о том, что клубу "Валдай" в следующем году будет тяжело, если он откажется от участия в президентских выборах, Путин в шутку спросил, будут ли его еще приглашать на форум или сразу же снимут "с довольствия".

Дмитрий Песков во время пресс-подхода президента РФ Владимира Путина на форуме АТЭС. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В следующий раз глава государства рассказал участникам сессии "бородатую шутку".

"Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: "Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить "Ладу". — Ну, нормально. — Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве.

Но ты же меня будешь любить? Она говорит: "Я буду тебя очень любить. И очень скучать". Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать", — ответил он на соответствующий вопрос о президентских выборах.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.

Кортик и часы

Ранее российский президент на ежегодной пресс-конференции рассказал анекдот, объясняя необходимость расходов на армию и флот.
Владимир Путин вспомнил шутку, в которой говорится, что если "не кормить свою армию, то придется кормить чужую".

Президент РФ Владимир Путин во время телемоста в КФУ с ведущими высшими учебными заведениями страны. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", — заявил президент.

В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону Путин рассказал анекдот, в котором сын бывшего офицера обменял отцовский кортик на часы.

"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — ответил Путин под аплодисменты зала.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий?" — заключил глава государства.

Любимый анекдот

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта рассказал свой любимый анекдот про партсобрание в советское время.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер Станислав Говорухин в формате блиц-вопросов попросил Путина рассказать шутку, на что глава государства попытался вспомнить "что-то из блица".

"Партийное собрание, советское время. Значит, один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул", — пошутил он.

Солдат израильской армии

На пленарном заседании в рамках Российской энергонедели Владимир Путин указал на чрезмерное внимание, уделяемое ему, и рассказал анекдот про израильского военного.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — сказал Путин.

После этой шутки модератор на форуме пообещал задавать вопросы и другим участникам дискуссии.

Анекдоты о себе

Во время прямой линии в июне 2017 года президент России на вопрос об анекдотах о себе ответил, что не запоминает их.

"Нет, я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю", — рассмеялся Путин, когда его попросили рассказать любимую шутку о себе.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
N.D.Gor
У наших современных предпринимателей, что, это тренд такой сегодня - иметь извращённое самосознание? Я бы точнее выразился, но модераторы не пропустят.
07:31
10.02.2018
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