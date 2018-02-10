Двадцать якутят. Как группа детей из Республики Саха застряла в Таиланде

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Школьники из далекого поселка Казачье в Якутии отправились в Таиланд в конце января на фестиваль фольклорных танцев. Вернуться должны были 6 февраля. Но опоздали на рейс. Теперь их возвращают в Россию по несколько человек. Последних ждут дома на следующей неделе. О том, как поездка детей Крайнего Севера в жаркую страну обернулась невероятными приключениями, — в материале РИА Новости.

Собирали всем улусом

Все застрявшие в Таиланде дети учатся в одной школе в селе Казачье на окраине Усть-Янского района и танцуют в детском фольклорном ансамбле "Мичээр" (по-якутски — "улыбка"). Крохотное село находится в зоне вечной мерзлоты. Добраться до ближайшего поселка Депутатский, где есть хотя бы дороги, можно только на вертолете.

"Мичээр" ежегодно выступает на республиканских фестивалях, показывая самобытные танцы северных народностей. Инициатор и руководитель местного телевизионного конкурса "Полярная звезда" Татьяна Гоголева говорит: дети танцуют отлично. В 2014 году "Мичээр" стал лауреатом "Полярной звезды", и оргкомитет рекомендовал отправить коллектив на международный фестиваль в Таиланде.

"Мы проводим конкурс уже несколько лет. Победители ездят то в Таиланд, то в Китай. Ребята из "Мичээр" все это время удивляли жюри своими достижениями. Вот мы и посоветовали им отправиться в Таиланд", — рассказывает Гоголева.

Но средств на дорогу, питание и проживание в далекой стране не хватало. Родители юных танцоров начали копить деньги.

"Помогло Министерство образования республики — выделили деньги, чтобы доехать из дома до поселка Депутатский, потом — до Якутска, а также на обратный путь из региональной столицы до Казачьего. Остальное добавил оргкомитет конкурса", — объяснила Гоголева.

Так 20 детей под руководством Юлии Семеновой отправились в Таиланд на международный фестиваль культуры и искусств детских творческих ансамблей провинции Накхон Татхасим.

Дорога выдалась сложной: добравшись до Якутска, группа вылетела в Новосибирск, а уже оттуда — в Бангкок. Потом им пришлось еще добираться до места, где проходил фестиваль, на рейсовом автобусе. "Трансфер организовала хабаровская турфирма, с которой оргкомитет работает уже несколько лет", — уточнила Гоголева.

Трудный перелет, по ее словам, не помешал юным дарованиям показать высший класс на фестивале: "Номинаций там не было предусмотрено, но коллектив выступил очень достойно".

Без крыши и еды

Шестого февраля группа отправилась в аэропорт Бангкока, чтобы улететь домой, однако на рейс так и не попала. Как рассказывает Гоголева, автобус вовремя не добрался до места назначения из-за пробок, и дети с Юлией Семеновой опоздали на регистрацию. Лишних денег у команды не было, поэтому гости из России остались в аэропорту Таиланда.

"Никаких проблем раньше не возникало, детей из Якутии мы возим на международные фестивали несколько лет подряд. Система отлажена до мелочей. Когда узнали, что наши ребята оказались в такой сложной ситуации, были в настоящем шоке, — говорит руководитель конкурса "Полярная звезда".

У Министерства образования республики — другая версия. Дело в том, что ошибку допустила турфирма из Хабаровска — не смогла предоставить трансфер, прокомментировали корреспонденту РИА Новости в ведомстве.

© фото из личного архива Татьяны Гоголевой Дети из Якутии в Таиланде после выступлений. © фото из личного архива Татьяны Гоголевой Дети из Якутии в Таиланде после выступлений.

Чиновники утверждают: школьники опоздали на самолет из-за того, что турфирма неправильно указала дату вылета в авиабилете Бангкок — Новосибирск. Турфирма в качестве извинений поселила детей в гостинице и организовала питание — на один день.

Когда в Якутии узнали, что группа не вылетела, связались с российским посольством в королевстве Таиланд. "Ни одного дня дети без опеки не были. Посольство обратилось в Русскую православную церковь, там организовали оперативный сбор средств", — поясняет Гоголева.

На сайте Православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщается, что посол Кирилл Барский попросил представительство РПЦ помочь школьникам.

Церковь выделила средства на билеты, проживание в отеле, трехразовое питание, карманные расходы учащимся из расчета 200 бат на человека в сутки.

Верующие пожертвовали в храмы и перечисли на счет фонда около 100 тысяч таиландских бат — примерно три тысячи долларов.

Руссо туристо

Теперь детей небольшими группами отправляют из Бангкока в Новосибирск. На момент подготовки материала десять школьников уже покинули Таиланд. В Бангкоке пока находятся еще десять ребят, они должны вылететь 13 февраля.

"У родителей одного из воспитанников есть родственники в Новосибирске, которые встретят детей и посадят на якутский рейс. Они долетят до столицы республики, оттуда — до райцентра, а потом на вертолете доберутся в свой арктический улус", — говорит Гоголева.

Известно, что Юлия Семенова, сопровождающая детей, почти не говорит по-русски. Вполне вероятно, что свою роль в этой истории с трансфером могли сыграть и трудности перевода. Представительство РПЦ в Таиланде, в свою очередь, настоятельно попросило посольство России провести расследование и найти виновных в случившемся. В Церкви назвали ситуацию недопустимой.