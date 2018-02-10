РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Двадцать якутят. Как группа детей из Республики Саха застряла в Таиланде

08:0010.02.2018
(обновлено: 08:13 10.02.2018)
1145612
© фото из личного архива Татьяны ГоголевойГруппа школьников из Якутии на фестивале в Таиланде.Группа школьников из Якутии на фестивале в Таиланде.
© фото из личного архива Татьяны Гоголевой

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Ирина Халецкая. Школьники из далекого поселка Казачье в Якутии отправились в Таиланд в конце января на фестиваль фольклорных танцев. Вернуться должны были 6 февраля. Но опоздали на рейс. Теперь их возвращают в Россию по несколько человек. Последних ждут дома на следующей неделе. О том, как поездка детей Крайнего Севера в жаркую страну обернулась невероятными приключениями, — в материале РИА Новости.

Самолет Airbus A319. Архивное фото
© Фото : Airbus
Часть остававшихся в Таиланде школьников вернулись в Россию

Собирали всем улусом

Все застрявшие в Таиланде дети учатся в одной школе в селе Казачье на окраине Усть-Янского района и танцуют в детском фольклорном ансамбле "Мичээр" (по-якутски — "улыбка"). Крохотное село находится в зоне вечной мерзлоты. Добраться до ближайшего поселка Депутатский, где есть хотя бы дороги, можно только на вертолете.

"Мичээр" ежегодно выступает на республиканских фестивалях, показывая самобытные танцы северных народностей. Инициатор и руководитель местного телевизионного конкурса "Полярная звезда" Татьяна Гоголева говорит: дети танцуют отлично. В 2014 году "Мичээр" стал лауреатом "Полярной звезды", и оргкомитет рекомендовал отправить коллектив на международный фестиваль в Таиланде.

"Мы проводим конкурс уже несколько лет. Победители ездят то в Таиланд, то в Китай. Ребята из "Мичээр" все это время удивляли жюри своими достижениями. Вот мы и посоветовали им отправиться в Таиланд", — рассказывает Гоголева.

Но средств на дорогу, питание и проживание в далекой стране не хватало. Родители юных танцоров начали копить деньги.

"Помогло Министерство образования республики — выделили деньги, чтобы доехать из дома до поселка Депутатский, потом — до Якутска, а также на обратный путь из региональной столицы до Казачьего. Остальное добавил оргкомитет конкурса", — объяснила Гоголева.

Так 20 детей под руководством Юлии Семеновой отправились в Таиланд на международный фестиваль культуры и искусств детских творческих ансамблей провинции Накхон Татхасим.

Дорога выдалась сложной: добравшись до Якутска, группа вылетела в Новосибирск, а уже оттуда — в Бангкок. Потом им пришлось еще добираться до места, где проходил фестиваль, на рейсовом автобусе. "Трансфер организовала хабаровская турфирма, с которой оргкомитет работает уже несколько лет", — уточнила Гоголева.

Пассажирский самолет. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Консул рассказал, когда школьники из Якутии вернутся домой из Таиланда

Трудный перелет, по ее словам, не помешал юным дарованиям показать высший класс на фестивале: "Номинаций там не было предусмотрено, но коллектив выступил очень достойно".

Без крыши и еды

Шестого февраля группа отправилась в аэропорт Бангкока, чтобы улететь домой, однако на рейс так и не попала. Как рассказывает Гоголева, автобус вовремя не добрался до места назначения из-за пробок, и дети с Юлией Семеновой опоздали на регистрацию. Лишних денег у команды не было, поэтому гости из России остались в аэропорту Таиланда.

"Никаких проблем раньше не возникало, детей из Якутии мы возим на международные фестивали несколько лет подряд. Система отлажена до мелочей. Когда узнали, что наши ребята оказались в такой сложной ситуации, были в настоящем шоке, — говорит руководитель конкурса "Полярная звезда".

У Министерства образования республики — другая версия. Дело в том, что ошибку допустила турфирма из Хабаровска — не смогла предоставить трансфер, прокомментировали корреспонденту РИА Новости в ведомстве.

© фото из личного архива Татьяны ГоголевойДети из Якутии в Таиланде после выступлений.
© фото из личного архива Татьяны Гоголевой
Дети из Якутии в Таиланде после выступлений.

Чиновники утверждают: школьники опоздали на самолет из-за того, что турфирма неправильно указала дату вылета в авиабилете Бангкок — Новосибирск. Турфирма в качестве извинений поселила детей в гостинице и организовала питание — на один день.

Когда в Якутии узнали, что группа не вылетела, связались с российским посольством в королевстве Таиланд. "Ни одного дня дети без опеки не были. Посольство обратилось в Русскую православную церковь, там организовали оперативный сбор средств", — поясняет Гоголева.

На сайте Православной церкви в Таиланде (Московский патриархат) сообщается, что посол Кирилл Барский попросил представительство РПЦ помочь школьникам.

Церковь выделила средства на билеты, проживание в отеле, трехразовое питание, карманные расходы учащимся из расчета 200 бат на человека в сутки.

Верующие пожертвовали в храмы и перечисли на счет фонда около 100 тысяч таиландских бат — примерно три тысячи долларов.

Руссо туристо

Теперь детей небольшими группами отправляют из Бангкока в Новосибирск. На момент подготовки материала десять школьников уже покинули Таиланд. В Бангкоке пока находятся еще десять ребят, они должны вылететь 13 февраля.

"У родителей одного из воспитанников есть родственники в Новосибирске, которые встретят детей и посадят на якутский рейс. Они долетят до столицы республики, оттуда — до райцентра, а потом на вертолете доберутся в свой арктический улус", — говорит Гоголева.

Известно, что Юлия Семенова, сопровождающая детей, почти не говорит по-русски. Вполне вероятно, что свою роль в этой истории с трансфером могли сыграть и трудности перевода. Представительство РПЦ в Таиланде, в свою очередь, настоятельно попросило посольство России провести расследование и найти виновных в случившемся. В Церкви назвали ситуацию недопустимой.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
VersuM
"Юлия Семенова, сопровождающая детей, почти не говорит по-русски" - уверен, что по-английски она тоже не говорит, и тем более по-тайски. Прекрасно осознаю, насколько непросто и недёшево было такую поездку организовать, но практически немой человек с кучей детей в чужой стране - как-то это не совсем правильно, не?
08:59
10.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена