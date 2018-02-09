Соловьев выгнал из студии эксперта за оскорбление погибшего в Сирии летчика

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Винников во время эфира программы постарался опровергнуть присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — заявил Соловьев.

В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: "Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию".

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.

Майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, где во время боя с террористами подорвал себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.