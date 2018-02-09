МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.
Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.
"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — заявил Соловьев.
В итоге Никонов потребовал, чтобы Винников покинул эфир: "Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию".
После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.
Майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК. Филипов катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, где во время боя с террористами подорвал себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.