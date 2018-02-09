Получившую травму в Таиланде россиянку будут лечить под Екатеринбургом

ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Жительницу Челябинска Марину Логинову, получившую травму на отдыхе в Таиланде осенью прошлого года, перевезли в клинику из Челябинска в Свердловскую область для дальнейшей реабилитации, сообщила сестра ее мужа Елена Логинова.

В конце октября 2017 года Марина Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецбортом ее доставили в Челябинск.

"… мы отправили Марину в клинику Институт мозга под Екатеринбургом (город Березовский). Там она пробудет 14 дней за счет средств ФОМС для определения реабилитационного потенциала и реабилитации. После 14 дней будет составлена индивидуальная программа ее дальнейшей реабилитации с прогнозом",- написала Елена на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной состоянию здоровья Марины.

Кроме того, планируется составить список медикаментов, необходимых для дальнейшего улучшения ее состояния, уточнила она.

Также при необходимости и целесообразности ее можно будет оставить и дальше в этой клинике, но уже платно (это примерно 20 тысяч рублей в день), но это будет известно не ранее чем 21 февраля, добавила она.

Она пояснила, что ее лечащий врач сказал, что шансы есть, и эти "шансы выше, чем у людей, перенесших инсульт".