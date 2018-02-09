Собчак сравнила Кадырова со Сталиным

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ, телеведущая Ксения Собчак ответила на критику главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам ее визита в Грозный, указав, что он демонстрирует гостям "показное процветание", как и Сталин, любивший удивлять иностранных гостей "достижения социализма".

Собчак таким образом прокомментировала слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что ее приезд в республику был способом показать американской аудитории ее "смелость". В ответ на слова Собчак о том, что последние десять лет российские федеральные политики не ездят в Грозный, потому что опасаются за свою жизнь, он представил список людей, которые посещали город за указанное время. Среди них — президент Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и друге высокопоставленные лица, в том числе из зарубежных стран. Кадыров подчеркнул, что количество визитов в Чечню зависит от регламента главы республики, и сказанное Собчак не является истиной.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов ранее высказал уверенность, что поездка Собчак в Грозный была вызвана не беспокойством за судьбу главы отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева, а стремлением создать инфоповод, прекрасно осознавая при этом, что в регионе у нее нет электората.

Собчак в своем аккаунте в Instagram отметила, что Кадыров "красуется" тем, что в Чечню приезжает "множество иностранных гостей". По ее словам, он "любит поражать их роскошными приемами и потемкинскими деревнями показного процветания".

"Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа", — сказала она.

"Рамзан Ахматович Кадыров подверг критике мое заявление прессе, что политики неохотно посещают вверенную его управлению республику. Он откликнулся по-гомеровски длинным списком официальных лиц, посетивших Чечню за последнее время. Конечно, я имела в виду совсем не этих людей. Министров федерального правительства, назначенных премьером или президентом, считать политиками вообще нельзя — они вполне официально представляют исполнительную власть, а не избирателей. Впрочем, сегодня в России даже депутаты и функционеры парламентских партий едва ли заслуживают звания "политиков": они выбраны не столько народом, сколько администрацией", — написала кандидат в президенты РФ.

"Этот визит был омрачен недостойным поведением ваших опричников, и сотни тысяч человек, посмотревших эти кадры, могут догадаться, почему в вашей республике я не чувствовала себя в комфорте и безопасности. К счастью, письма от простых чеченцев напомнили мне, что гостеприимство и уважение к женщине по-прежнему ценятся вашими земляками. Очень жаль, что вы не разделяете их мнение и не присоединились к их извинениям, а продолжаете со мной этот бессмысленный спор", — заявила телеведущая.

Ксения Собчак в конце января посетила Грозный, возложила цветы к мемориалу погибшим за свободу слова журналистам и провела в Сквере журналистов одиночный пикет с требованием освободить задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков правозащитника Оюба Титиева. Группа молодых людей устроила с ней перепалку во время прогулки по проспекту им. Путина, требуя, чтобы она покинула Чечню.