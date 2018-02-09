Собчак сравнила Кадырова со Сталиным

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ, телеведущая Ксения Собчак ответила на критику главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам ее визита в Грозный, указав, что он демонстрирует гостям "показное процветание", как и Сталин, любивший удивлять иностранных гостей "достижения социализма".
Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов ранее высказал уверенность, что поездка Собчак в Грозный была вызвана не беспокойством за судьбу главы отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева, а стремлением создать инфоповод, прекрасно осознавая при этом, что в регионе у нее нет электората.Instagram отметила, что Кадыров "красуется" тем, что в Чечню приезжает "множество иностранных гостей". По ее словам, он "любит поражать их роскошными приемами и потемкинскими деревнями показного процветания".
"Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа", — сказала она.
"Рамзан Ахматович Кадыров подверг критике мое заявление прессе, что политики неохотно посещают вверенную его управлению республику. Он откликнулся по-гомеровски длинным списком официальных лиц, посетивших Чечню за последнее время. Конечно, я имела в виду совсем не этих людей. Министров федерального правительства, назначенных премьером или президентом, считать политиками вообще нельзя — они вполне официально представляют исполнительную власть, а не избирателей. Впрочем, сегодня в России даже депутаты и функционеры парламентских партий едва ли заслуживают звания "политиков": они выбраны не столько народом, сколько администрацией", — написала кандидат в президенты РФ.
Ксения Собчак в конце января посетила Грозный, возложила цветы к мемориалу погибшим за свободу слова журналистам и провела в Сквере журналистов одиночный пикет с требованием освободить задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков правозащитника Оюба Титиева. Группа молодых людей устроила с ней перепалку во время прогулки по проспекту им. Путина, требуя, чтобы она покинула Чечню.