Путин предложил новую версию анекдота про тракториста

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП предложил основному бенефициару НЛМК Владимир Лисину отредактировать старый анекдот про тракториста.

Лисин в ходе своего выступления неоднократно вызывал одобрительный смех в зале, в какой-то момент он решил рассказать "старый советский анекдот, каждый его знает". "Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — посевная на носу, а кузнец запил, надо что-то делать", — начал Лисин.

Дальше в его истории звучали предложения участников собрания: лечить кузнеца, лишить его премии, набить морду, но поскольку кузнец в колхозе был один, все озвученные варианты решения проблемы отклонил председатель. "Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель говорит: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. А почему тракториста? У нас их двое", — довел до логического конца рассказ Лисин, заключив, что "мы иногда таким образом принимаем решения".

"Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?"- отреагировал на этот рассказ Путин.