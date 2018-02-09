Володин оценил идею создания женского клуба в Госдуме

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Госдуме приветствуют любые формы самоорганизации, которые будут способствовать повышению качества законотворческой работы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя идею о создании в Госдуме женского клуба.

"Если такая инициатива будет и женщины-депутаты посчитают, что правильно создать клуб, то пожалуйста. Мы любые формы самоорганизации и работы по повестке Думы будем только приветствовать… если есть желание создать женский клуб, и от этого будет польза в плане повышения качества законотворчества, и женщины-депутаты считают, что им правильно чаще обмениваться мнением друг с другом, обсуждать проблемы", — сказал Володин журналистам.