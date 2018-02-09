Минздрав поддержит проект создания медицинского кластера на Кавминводах

НАЛЬЧИК, 9 фев – РИА Новости. Специалисты министерства здравоохранения России поддержат проект создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает министерство по делам Северного Кавказа со ссылкой на главу Минздрава.
Проект включен в госпрограмму РФ по развитию СКФО до 2025 года, медкластер создается на основе государственно-частного партнерства. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов рублей будет профинансировано за счет бюджетных источников.
"Наши специалисты по всем направлениям окажут содействие Минкавказу России и другим разработчикам проекта в работе над формированием содержания медицинского кластера и его основных направлений по оказанию медицинских услуг, развитию науки и медицинского образования. Минздрав России всецело поддерживает реализацию такого крупного и высокотехнологичного проекта на Северном Кавказе", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в свою очередь сообщил, что проект медкластера уже перешел в стадию практической реализации, когда требуется участие профессионального медицинского сообщества. "Очень важно, чтобы была сформирована команда, которая в режиме реального времени будет заниматься детализацией проекта", — подчеркнул он.