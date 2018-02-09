Минздрав поддержит проект создания медицинского кластера на Кавминводах

НАЛЬЧИК, 9 фев – РИА Новости. Специалисты министерства здравоохранения России поддержат проект создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает министерство по делам Северного Кавказа со ссылкой на главу Минздрава.

Инновационный медицинский кластер, один из первых в России, позволит объединить на одной территории уникальные природные особенности Кавказских Минеральных Вод с лечением, реабилитацией, наукой и образованием. Концепция проекта предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.

Проект включен в госпрограмму РФ по развитию СКФО до 2025 года, медкластер создается на основе государственно-частного партнерства. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов рублей будет профинансировано за счет бюджетных источников.

"Наши специалисты по всем направлениям окажут содействие Минкавказу России и другим разработчикам проекта в работе над формированием содержания медицинского кластера и его основных направлений по оказанию медицинских услуг, развитию науки и медицинского образования. Минздрав России всецело поддерживает реализацию такого крупного и высокотехнологичного проекта на Северном Кавказе", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в свою очередь сообщил, что проект медкластера уже перешел в стадию практической реализации, когда требуется участие профессионального медицинского сообщества. "Очень важно, чтобы была сформирована команда, которая в режиме реального времени будет заниматься детализацией проекта", — подчеркнул он.