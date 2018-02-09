В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение правил на дороге

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Госдуме предложили создать конкурсную систему поощрения водителей, которые соблюдают ПДД, сообщает RT.

Соответствующий запрос направил в МВД депутат Иван Сухарев.

Согласно инициативе, ответственные водители смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями штрафов.

Сухарев напомнил, что ещё несколько лет назад в Швеции прошла акция Speed Camera Lottery. Тогда нарушители скоростного режима получали административные штрафы, а соблюдающие правила водители, наоборот, — поощрения.

Главным результатом акции стало снижение средней скорости потока на 22%. "А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом", — отметил депутат.

Сухарев подчеркнул, что целесообразно "провести аналогичный шведскому эксперимент в Москве", а в случае успеха внедрить систему по всей России.

Еще одной мерой поощрения законопослушных водителей должна стать либерализация тарифов ОСАГО, предложенная Минфином. Ее первый этап может начаться летом.

Внесенный в правительство документ предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей, и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД.