ГД подготовит заявление в связи с решением CAS по российским спортсменам

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Госдума в пятницу подготовит заявление в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее в пятницу выездное отделение CAS в Пхенчхане отклонило иски 32 российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Олимпиаду в Южной Корее, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

"Предложение прозвучало от Харитонова Николая Михайловича дать оценку решениям МОК и высшему Спортивному арбитражному суду. Есть предложение поручить комитету по спорту подготовить проект заявления Государственной Думы, и мы его обсудим в течение текущего дня, если данное заявление будет подготовлено, проработано. Будет правильным подключить еще и международный комитет и комитет по законодательству", — заявил Володин на пленарном заседании в пятницу.