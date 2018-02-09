Мост в Крым строит команда из более чем 13 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Надежная команда из более 13 тысяч человек занимается строительством моста через Керченский пролив, рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин.

Погружение первых свай моста началось в феврале 2016 года. Строительно-монтажные работы были развернуты на морских и сухопутных участках сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. За это время построены основные конструктивы автодорожной части моста и более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожной.

Рыженькин заявил, что люди – главная ценность и гордость проекта моста.

"Еще в самом начале проекта, когда стало понятно, что сроки – сжатые, природные условия – сложные, а требования к качеству работ – жесткие, уже тогда было ясно, что без надежной команды такой проект не осилить. И эта команда, в которой более 13 тысяч человек, была собрана. Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива", — сказал Рыженькин, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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