Сенатор призвал главу МОК уйти в отставку

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава МОК Томас Бах должен уйти в отставку, отказ CAS удовлетворить иски российских спортсменов принято под давлением МОК, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Это политическое решение суда, и однозначно оно принято под давлением МОК. Ранее (глава МОК Томас) Бах выступал с угрозами реформировать CAS", — заявил Джабаров.
Он призвал к отставке Баха.
"Бах должен уйти в отставку. Решения МОК под его руководством также принимаются под давлением, сильным политическим давлением, и если он не может ему противостоять, ему нечего делать во главе этой организации", — заявил сенатор.
По его словам, Россия будет продолжать настаивать на реформе МОК.