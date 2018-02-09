Сенатор призвал главу МОК уйти в отставку

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава МОК Томас Бах должен уйти в отставку, отказ CAS удовлетворить иски российских спортсменов принято под давлением МОК, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в пятницу CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.

"Это политическое решение суда, и однозначно оно принято под давлением МОК. Ранее (глава МОК Томас) Бах выступал с угрозами реформировать CAS", — заявил Джабаров.

Он призвал к отставке Баха.

"Бах должен уйти в отставку. Решения МОК под его руководством также принимаются под давлением, сильным политическим давлением, и если он не может ему противостоять, ему нечего делать во главе этой организации", — заявил сенатор.

По его словам, Россия будет продолжать настаивать на реформе МОК.