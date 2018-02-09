Социологи выяснили, как россияне планируют праздновать Масленицу

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Традиционные блины на Масленицу будут есть 88% россиян, но лишь каждый десятый собирается полностью или частично соблюдать Великий пост, наступающий после масленичной недели, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Помимо всем известной традиции выпекания блинов, Масленица знаменита и сжиганием чучела зимы – об этом обряде знают 58% россиян. Значительно реже среди традиций масленичной недели звучат народные гуляния (их называют 24% респондентов), разные конкурсы и забавы, включая бои "стенка на стенку" (10%).

Сами россияне в большинстве предпочитают следовать двум традициям: 88% планируют полакомиться блинами, 70% хотят сходить в гости или собрать близких у себя дома, показал опрос. В народных гуляниях этих дней планируют поучаствовать менее половины (46%), а сжигать чучело Масленицы собираются 39% опрошенных.

Вместе с тем, и о православных обрядах, характерных для этого времени, россияне не забывают: 83% граждан РФ собираются попросить прощения у близких в Прощеное воскресенье, завершающее масленичную неделю.

А вот полностью или частично соблюдать Великий пост, который начнется сразу после нее, планируют только 11% опрошенных россиян. Чаще желание поститься высказывают женщины (14%) и люди старшего возраста (13% респондентов старше 45 лет), нежели мужчины (8%) и молодежь (5% в группе 18-24-летних).

При этом "каждый пятый (20%) еще не определился в своем выборе, а 66%, напротив, точно знают, что не будут ограничивать себя в еде и поступках", отмечают социологи.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6-7 февраля 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.