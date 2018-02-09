В Приморье фотоловушки поймали редкого "оленя-вампира"

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" впервые сняли редкую для юга Приморья кабаргу – "саблезубое" оленевидное животное, сообщает пресс-служба нацпарка.

Видео с животным опубликовано на сайте парка.

"Кабарга – зверь-одиночка. Запечатлеть этого обитателя тайги довольно сложно, и даже в объектив фотоловушки этот лесной отшельник попадает редко. Однако научным сотрудникам "Земли леопарда" удалось получить видеокадры с взрослым самцом кабарги. Автоматическая камера записала, как на первый взгляд безобидное и спокойное животное демонстрирует свое "оружие", — говорится в сообщении.

Клыки кабарги придают облику зверя угрожающий вид "оленя-вампира", но в действительности эти копытные едят только растительную пищу. Саблевидные отростки самцы этого вида используют для борьбы за самок во время гона. Иногда ранения могут быть настолько серьезными, что побежденный самец погибает.

Численность кабарги на "Земле леопарда" невелика. Фотоловушка запечатлела животное на одной из возвышенностей, где они в основном обитают.

"Данный район национального парка заселяют несколько дальневосточных леопардов, встречаются харзы – именно эти хищники представляют для кабарги главную угрозу. При этом харзы охотятся на этих копытных группами, загоняя жертву. В целом же, по нашим наблюдениям, в национальном парке обитают не более 100 этих оленевидных животных, поэтому "встреча" действительно редкая", — отметил научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Петр Сонин.

Латинское название этого вида переводится как "несущий мускус" — из-за железы самцов, выделяющей мускус. Это вещество используется в медицине и парфюмерии, поэтому на кабаргу зачастую охотятся браконьеры.