В школах Бурятии появятся сотрудники для оценки адекватности учеников

Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

Автомобили правоохранительных органов и МЧС России в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. После нападения на школу в Улан-Удэ во всех учебных заведениях Бурятии на входе будет дежурить специальный сотрудник, который сможет оценить адекватность состояния учеников и будет знать, как действовать в различных ситуациях, сообщил в интервью РИА Новости глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Мы приняли решение, что во всех школах будет отдельный сотрудник на входной группе. Там, где нет договора с частным охранным предприятием, будет вахтер, но с соответствующей подготовкой, который сможет оценить адекватность состояния приходящих в школу учеников, будет знать, на что обращать внимание, как действовать в различных ситуациях", — сказал Цыденов.

Он добавил, что сейчас минобразования республики формирует требования к таким сотрудникам, к их квалификации, разрабатывает типовой приказ об обеспечении пропускного режима.

"Скорее всего, потребуется обучение. Это непростой вопрос, но мы пропускной режим будем вводить во всех школах. Все будет сделано за счет республиканского и местного бюджетов, на родителей эти расходы возлагать не будем", — отметил глава республики.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.