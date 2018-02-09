Россияне верят в успех российских спортсменов на Олимпиаде, показал опрос

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Большинство россиян (72%) считает, что выступление российских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет в целом успешным, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля. Решением МОК от 5 декабря 2017 только "чистым" российским спортсменам было разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

Опрос "ФОМнибус" проходил 3–4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов 53 регионов России. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Что выступление российской олимпийской команды будет в целом успешным, считают 72% опрошенных: этот показатель не изменился с Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. А количество тех, кто не верит в успех российской сборной, незначительно увеличилось: если в 2014 году 8% респондентов считали, что выступление российских спортсменов будет в целом не успешным, то сейчас, по состоянию на 4 февраля, так считают 13% россиян.

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).