Сотрудникам ДПС запретили отстранять от вождения машины судей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Инспекторам ГИБДД запретили составлять протоколы на судей. Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции больше не могут общаться с ними как с рядовыми водителями.

Согласно предыдущей редакции регламента, инспектор мог составить на нарушителя протокол, отправить его на медицинское освидетельствование или отстранить от управления автомобилем.

Новые поправки это запрещают. Теперь инспектор должен действовать так же, как ранее: в случае нарушения, совершенного прокурором, составить рапорт, описать суть нарушения и направить его руководителю. Тот, в свою очередь, передаст документ в Минюст. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отмечает "Коммерсант", Госавтоинспекция уже десять лет пытается усилить контроль за действиями судей, прокуроров и следователей на дорогах, но сталкивается с противодействием силовиков. Генпрокуратура объясняет необходимость в особых условиях тем, что инспекторы могут оказать на сотрудников ведомства давление, "необоснованно привлекая их к ответственности".

В Мосгорсуде заверили, что все поступившие о судьях рапорты будут проверяться.

"Если будет иметь место выявление признаков состава административного правонарушения в действиях судьи, то, разумеется, мы будем соблюдать порядок проверки выявленных признаков и порядок привлечения к тому или иному предусмотренному законом виду ответственности", — сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Между тем в правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что новая редакция лишь закрепила и без того существующий порядок. Из-за судейской неприкосновенности их нельзя, например, обыскать, а на любое привлечение к ответственности необходимо получить разрешение квалификационной коллегии.

Неоднозначное решение

Однако, по мнению адвоката, кандидата юридических наук Игоря Носкова, введенный запрет означает, что легальных способов привлечь их к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, фактически, нет.

"Ведь чтобы доказать такой факт, надо провести медицинское освидетельствование. А пока рапорт сотрудника ДПС дойдет до уполномоченного органа — а это иногда не одна неделя — то проводить проверку в отношении судьи уже станет бессмысленно, поскольку все признаки алкогольного опьянения естественным образом пройдут", — объяснил Носков РИА Новости.

Даже если у сотрудника ДПС будет видеозапись, на которой слышно заплетающуюся речь судьи, "это не будет достаточным доводом для привлечения к административной ответственности", отметил он.

Впрочем, и раньше сотрудники ДПС зачастую неохотно связывались с такими делами, отметил собеседник агентства.

По его мнению, такая ситуация объясняется, в первую очередь, нежеланием сотрудников ДПС вступать в конфликт с "людьми столь высокого статуса".

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов отметил в свою очередь, что запрет МВД отстранять от управления машиной судей сотрудниками дорожно-постовой службы — лишь очередной виток старого спора о том, как автоинспекторам вести себя со спецсубъектами.

"Постоянно то возвращают возможность их отстранять, то вновь отбирают. Так что ничего нового. Просто очередной виток этого противостояния", — считает эксперт.

Он рассказал, что понимает обе стороны вопроса: ГИБДД право в том, что нельзя допускать за руль очевидно пьяного водителя, однако определенные автоинспекторы таким образом могут попытаться надавить на судью, останавливая его каждый день и пытаясь доказать несуществующие нарушения.

"Так что я думаю, что тут требуется золотая середина. Например, если спецсубъект действительно пьян, то его можно отстранить от управления, но только под средствами видеофиксации, которые докажут правоту инспектора. Такой вариант был бы самым компромиссным", —объяснил Холодов.

На дороге все равны

Однако не все отнеслись к нововведениям лояльно. Так, участник Оргкомитета Общероссийского гражданского форума Петр Шкуматов назвал запрет на отстранение судей от управления автомобилем и проверку на алкогольное опьянение абсурдным.

"На дорогах должны быть все равны. И такого не должно быть, когда у кого-то есть иммунитет и возможность ездить в пьяном виде", — сказал он РИА Новости.