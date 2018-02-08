Его именем назовут школы и улицы: в России простились с летчиком Филиповым

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Десятки тысяч воронежцев пришли в четверг проводить в последний путь геройски погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова.
Панихида по летчику и похороны прошли в четверг, 8 февраля, в Воронеже — городе, где Филипов родился в 1984 году и окончил школу.
Люди пришли на панихиду за несколько часов
К дому офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа, где проходила панихида, люди стали приходить за несколько часов до начала траурной церемонии. Военнослужащие, школьники, работники предприятий, депутаты, чиновники, мамы с маленькими детьми, пенсионеры, домохозяйки, представители духовенства — у многих из них в руках были гвоздики.
"Мы думаем, что он герой. Приехали почтить память, отдать дань уважения", — сказал спортсмен-паралимпиец Игорь Рогов.
"Это тот момент, который должен сплотить общество как никогда. Сейчас в обществе разновекторные направления, а такие события сплачивают", — сказал тренер паралимпийцев Олег Костюченко.
Домохозяйка Елена Предтеченская, как и многие, пришла к Дому офицеров с букетом гвоздик.
"Пришла почтить память погибшего летчика. Такая смерть за нас, отстаивал честь страны. Лично не знала его, но тронуло как за близкого и родного", — сказала РИА Новости Предтеченская.
Навечно в списках школы
Комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила 6 февраля городской школе №85 имя Романа Филипова. Накануне в актовом зале учебного заведения прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе также появился уголок памяти героя.
В день панихиды проститься с Филиповым пришли ученики 10 и 11 классов, а также их педагоги.
Гордость за земляка
Панихида по Филипову началась в 12.00. В Воронеже было сыро и туманно, шел небольшой снег, но люди, переминаясь с ноги на ноги, терпеливо ждали своей очереди проститься. К дверям Дома офицеров их пропускали через металлодетекторы.
"Мы пришли сюда, чтобы почтить память нашего земляка, который геройски погиб для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Я очень горжусь, что у нас есть такие люди, как Роман Филипов. Многие будут равняться на них", — сказала корреспонденту РИА Новости 16-летняя курсант военно-патриотического клуба "Вымпел" Наталия Волобуева.
У десятимесячного Тимофея, тихо сидевшего в коляске, оба дедушки — ветераны Афганистана. Мама малыша, Неля Белоус, стояла вместе со всеми в ожидании своей очереди.
"Из новостей узнали, что случилось. Мы соседи, оказалось, что наши дома находятся друг от друга через школы. Мы не знали Романа Филипова лично, пришли почтить память", — сказала Неля Белоус.
Проститься с Филиповым пришли многие родственники военных, военные пенсионеры.
Спустя почти два часа после начала траурной церемонии очередь пришедших проститься с Героем России не уменьшилась. Многие люди еще стояли за оградой здания Дома офицеров. Жители близлежащих домов смотрели на поток желающих проститься из окон и с балконов.
Майор в отставке Александр Цигулев к 10 часам пришел к месту прощания и только через четыре с лишним часа он миновал ограду и ступил на территорию Дома офицеров, где проходила панихида.
"Я пришел проститься с человеком, с Героем России. Сам я бывший командир воинской части. Сейчас на пенсии. Печально, с одной стороны, человек погиб, а с другой стороны, испытываешь гордость за нашу страну. Только люди из нашей страны способны на такие подвиги", — сказал Цигулев.
Стоящий за ним рабочий Вадим Проскуряков ждал своей очереди с 11 утра. "Пришел проститься с настоящим героем, который доказал это своим поступком. Это настоящий подвиг", — сказал Проскуряков.
"Был добрым и честным человеком"
"Роман был очень добрым, очень честным и обязательным человеком. Абсолютно независимым и очень справедливым", — рассказал РИА Новости Дудин.
По его словам, Роман Филипов очень гордился тем, что его отец — военный летчик.
"Когда отец Романа бывал в командировках, он очень переживал за него. Уже в старших классах Роман говорил, что станет летчиком", — сказал Дудин.
Когда пришло известие о смерти Романа Филипова, он сначала не поверил.
"А когда стало точно известно, осадок такой… Всегда тяжело терять людей, которых знаешь. Первая мысль была, как его семья? Как дети? А потом подумалось, почему должны гибнуть наши ребята в это мирное время?" — сказал Дудин.
"Его именем назовут школы, улицы, самолеты"
Главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин на траурном митинге отметил, что Филипов "самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищал покой мирных граждан, защищал от террористов свою страну, свой народ и свою семью".
"Твой подвиг навсегда останется в истории авиации России, Роман", — сказал Суровикин.
"Глубоко убежден, что его именем будут называть улицы, школы, самолеты. Он и его родные будут в нашей семье", — добавил Панков.
Сослуживец погибшего летчика заместитель командира 18-го гвардейского штурмового авиационного полка подполковника Максим Полторак заявил, что Филипов был "настоящим воздушным асом, примером для сослуживцев".
"Мы всегда радовались его успехам. Память о нашем друге сохранится в наших сердцах", — сказал он.
На митинге выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, который вручил директору школы №85, в которой учился Филипов, памятный знак, о том, что учебное заведение будет носить имя погибшего пилота.
Также в мероприятии принял участие председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Роман Филипов погиб, как настоящий герой, он до конца исполнил свой долг", — отметил он.
Бывшая классный руководитель погибшего пилота Людмила Лазарева сообщила, что педагоги, которые преподавали у Филипова, вспоминают о нем, как о честном, порядочном и отзывчивом человеке, который был воспитан так, что "смог принять верное решение в нужный момент".
Панихида собрала более 30 тысяч человек
По данным главного управления МВД по Воронежской области, в панихиде приняли участие более 30 тысяч человек.
Несколько десятков людей, не успевших на церемонию прощания, остались ждать у ограды Дома офицеров, когда вынесут тело героя.
"Около места похорон, на Аллее Славы, собрались еще около 500 человек", — добавила Усманова.
Под гимн России и залпы салюта
Отпевал Героя России митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Возле часовни и вдоль дороги по центральной аллее кладбища стояли сотни людей. К могиле на Аллее Славы несли венки и цветы.
Филипова под гимн России предали земле рядом с братской могилой военных летчиков. По оценкам корреспондента РИА Новости, проститься с ним на кладбище пришли порядка 2 тысяч человек. Прозвучало пять залпов салюта почетного караула.