Его именем назовут школы и улицы: в России простились с летчиком Филиповым

Военнослужащие на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

Военнослужащие на церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Десятки тысяч воронежцев пришли в четверг проводить в последний путь геройски погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб". Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Панихида по летчику и похороны прошли в четверг, 8 февраля, в Воронеже — городе, где Филипов родился в 1984 году и окончил школу.

Люди пришли на панихиду за несколько часов

К дому офицеров военного городка в Северном микрорайоне Воронежа, где проходила панихида, люди стали приходить за несколько часов до начала траурной церемонии. Военнослужащие, школьники, работники предприятий, депутаты, чиновники, мамы с маленькими детьми, пенсионеры, домохозяйки, представители духовенства — у многих из них в руках были гвоздики.

"Мы думаем, что он герой. Приехали почтить память, отдать дань уважения", — сказал спортсмен-паралимпиец Игорь Рогов.

Он вместе с другим спортсменом-колясочником Михаилом Хлебниковым прибыл сюда вместе со своими тренерами.

"Это тот момент, который должен сплотить общество как никогда. Сейчас в обществе разновекторные направления, а такие события сплачивают", — сказал тренер паралимпийцев Олег Костюченко.

Домохозяйка Елена Предтеченская, как и многие, пришла к Дому офицеров с букетом гвоздик.

"Пришла почтить память погибшего летчика. Такая смерть за нас, отстаивал честь страны. Лично не знала его, но тронуло как за близкого и родного", — сказала РИА Новости Предтеченская.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT Бывший американский военный о подвиге погибшего летчика Филипова

Навечно в списках школы

Комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила 6 февраля городской школе №85 имя Романа Филипова. Накануне в актовом зале учебного заведения прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе также появился уголок памяти героя.

В день панихиды проститься с Филиповым пришли ученики 10 и 11 классов, а также их педагоги.

Гордость за земляка

"Роман был учеником нашей школы. Нужно отдать дань уважения, проводить его в последний путь. Хоть мы и не знали его лично, но его подвиг научил нас, что такое мужество и чувство долга", — рассказал РИА Новости Дмитрий Малюгин, ученик 11 класса.

Панихида по Филипову началась в 12.00. В Воронеже было сыро и туманно, шел небольшой снег, но люди, переминаясь с ноги на ноги, терпеливо ждали своей очереди проститься. К дверям Дома офицеров их пропускали через металлодетекторы.

"Мы пришли сюда, чтобы почтить память нашего земляка, который геройски погиб для того, чтобы мы жили мирно и спокойно. Я очень горжусь, что у нас есть такие люди, как Роман Филипов. Многие будут равняться на них", — сказала корреспонденту РИА Новости 16-летняя курсант военно-патриотического клуба "Вымпел" Наталия Волобуева.

У десятимесячного Тимофея, тихо сидевшего в коляске, оба дедушки — ветераны Афганистана. Мама малыша, Неля Белоус, стояла вместе со всеми в ожидании своей очереди.

"Из новостей узнали, что случилось. Мы соседи, оказалось, что наши дома находятся друг от друга через школы. Мы не знали Романа Филипова лично, пришли почтить память", — сказала Неля Белоус.

Проститься с Филиповым пришли многие родственники военных, военные пенсионеры.

"Мой муж так же 20 лет назад погиб в Чечне. Он был полковник, замкомандира дивизии, входящей в состав 58-й армии во Владикавказе", — рассказывала, вытирая слезы, Тамара Еремеева. Проститься с ее мужем в Дом офицеров на проспекте Революции тогда пришло также много людей, а сейчас сама женщина решила отдать гражданский долг летчику Роману Филипову.

Спустя почти два часа после начала траурной церемонии очередь пришедших проститься с Героем России не уменьшилась. Многие люди еще стояли за оградой здания Дома офицеров. Жители близлежащих домов смотрели на поток желающих проститься из окон и с балконов.

Майор в отставке Александр Цигулев к 10 часам пришел к месту прощания и только через четыре с лишним часа он миновал ограду и ступил на территорию Дома офицеров, где проходила панихида.

"Я пришел проститься с человеком, с Героем России. Сам я бывший командир воинской части. Сейчас на пенсии. Печально, с одной стороны, человек погиб, а с другой стороны, испытываешь гордость за нашу страну. Только люди из нашей страны способны на такие подвиги", — сказал Цигулев.

Стоящий за ним рабочий Вадим Проскуряков ждал своей очереди с 11 утра. "Пришел проститься с настоящим героем, который доказал это своим поступком. Это настоящий подвиг", — сказал Проскуряков.

"Был добрым и честным человеком"

Роман Дудин был одноклассником Филипова с 1 по 9 классы, а потом они учились в параллельных классах.

"Роман был очень добрым, очень честным и обязательным человеком. Абсолютно независимым и очень справедливым", — рассказал РИА Новости Дудин.

По его словам, Роман Филипов очень гордился тем, что его отец — военный летчик.

"Когда отец Романа бывал в командировках, он очень переживал за него. Уже в старших классах Роман говорил, что станет летчиком", — сказал Дудин.

Когда пришло известие о смерти Романа Филипова, он сначала не поверил.

"А когда стало точно известно, осадок такой… Всегда тяжело терять людей, которых знаешь. Первая мысль была, как его семья? Как дети? А потом подумалось, почему должны гибнуть наши ребята в это мирное время?" — сказал Дудин.

"Его именем назовут школы, улицы, самолеты"

Главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин на траурном митинге отметил, что Филипов "самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищал покой мирных граждан, защищал от террористов свою страну, свой народ и свою семью".

"Твой подвиг навсегда останется в истории авиации России, Роман", — сказал Суровикин.

Также выступивший на митинге статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков сказал, что "Роман был хорошим гражданином, человеком, хорошим летчиком с большими перспективами".

"Глубоко убежден, что его именем будут называть улицы, школы, самолеты. Он и его родные будут в нашей семье", — добавил Панков.

Сослуживец погибшего летчика заместитель командира 18-го гвардейского штурмового авиационного полка подполковника Максим Полторак заявил, что Филипов был "настоящим воздушным асом, примером для сослуживцев".

"Мы всегда радовались его успехам. Память о нашем друге сохранится в наших сердцах", — сказал он.

На митинге выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, который вручил директору школы №85, в которой учился Филипов, памятный знак, о том, что учебное заведение будет носить имя погибшего пилота.

Также в мероприятии принял участие председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Роман Филипов погиб, как настоящий герой, он до конца исполнил свой долг", — отметил он.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, сказал, что подвиг Филипова дает ответ на вопрос о цели и смысле жизни, о верности родине. "В далекой Сирии он до конца был верен своему долгу и пожертвовал своей жизнью ради родины", — отметил он, добавив, что патриарх Кирилл передает соболезнования семье пилота и будет молиться за Филипова.

Бывшая классный руководитель погибшего пилота Людмила Лазарева сообщила, что педагоги, которые преподавали у Филипова, вспоминают о нем, как о честном, порядочном и отзывчивом человеке, который был воспитан так, что "смог принять верное решение в нужный момент".

Панихида собрала более 30 тысяч человек

По данным главного управления МВД по Воронежской области, в панихиде приняли участие более 30 тысяч человек.

Несколько десятков людей, не успевших на церемонию прощания, остались ждать у ограды Дома офицеров, когда вынесут тело героя.

К тому времени на Коминтерновском кладбище у часовни иконы Божией Матери "Взыскание погибших" собрались более тысячи человек, как сказала РИА Новости пресс-секретарь Воронежского похоронного бюро Валентина Усманова.

"Около места похорон, на Аллее Славы, собрались еще около 500 человек", — добавила Усманова.

Под гимн России и залпы салюта

Отпевал Героя России митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Возле часовни и вдоль дороги по центральной аллее кладбища стояли сотни людей. К могиле на Аллее Славы несли венки и цветы.

Филипова под гимн России предали земле рядом с братской могилой военных летчиков. По оценкам корреспондента РИА Новости, проститься с ним на кладбище пришли порядка 2 тысяч человек. Прозвучало пять залпов салюта почетного караула.