Матвиенко призвала увеличить число женщин-дипломатов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу МИД России Сергея Лаврова увеличить число женщин-дипломатов.

"Я Сергея Викторовича критикую часто. Вот даже глядя в этот зал – у нас все-таки мужской дипломатический корпус. У нас женщин-дипломатов, особенно женщин-послов в разы меньше, чем в некоторых африканских странах. Эту историю надо срочно исправлять… Сергей Викторович, прошу вас обратить на это внимание", — сказала Матвиенко, выступая на торжественном собрании в МИД в преддверии Дня дипломата.

Когда аудитория встретила слова Матвиенко аплодисментами, она заметила: "Надеюсь, это мужские аплодисменты, а не женские".

Глава Совфеда напомнила, что и сама работала послом на Мальте: "С трудом. Маленькая страна, не Франция, не Германия, пробила официальный визит премьер-министра (в Россию)".

"Мне очень повезло в жизни, я благодарна судьбе за то, что я работала в системе МИД… Это уникальная школа, это уникальный опыт, который во многом помогает мне по жизни независимо от того, где бы я работала. Я всегда с благодарностью вспоминаю моих коллег", — рассказала Матвиенко.

По ее словам, благодаря этой работе она познакомилась "с выдающимися дипломатами, от которых старалась впитывать все интересное – это Евгений Максимович Примаков, Игорь Сергеевич Иванов".

Матвиенко напомнила также, что Совфед выступил с инициативой изменить закон и "дать право чрезвычайным и полномочным послам быть избранными в Совфед без ценза оседлости".

"Это совершенно справедливо, потому что дипломат там, куда послало отечество. И рада тому, что наши ряды уже пополнились высококлассными профессиональными дипломатами", — сказала она, назвав дипломатов элитой общества.