Аксенов пригласил немецких бизнесменов и политиков в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил немецкий бизнес и политиков побывать в республике и убедиться, что полуостров не был оккупирован и что там созданы все условия для работы и отдыха.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой. Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

"Хочу пригласить вас на Ялтинский международный экономический форум. Будем рады приветствовать наших постоянных друзей и партнеров. Были высказывания у немецких политиков и дипломатов, которые возражали против вашей поездки, поэтому тоже приглашаем в республику Крым тех, у кого другой взгляд на вещи, чтобы они поискали здесь автоматчиков, танки, как это трактуется в западных СМИ, что Крым был захвачен и оккупирован. Еще никто не нашел, чтобы на улицах были вооруженные люди и танки", — сказал Аксенов на встрече с немецкой делегацией.

По его словам, работать и отдыхать в Крыму безопасно, комфортно и выгодно для бизнеса.

"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству", — подчеркнул Аксенов.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>