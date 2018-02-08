Судьи получили индульгенцию на алкоголь за рулем, считает адвокат

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Запрет сотрудникам ДПС отправлять судей на медицинское освидетельствование означает, что легальных способов привлечь слугу Фемиды к ответственности за такое нарушение, фактически, нет, считает адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

"Ведь чтобы доказать такой факт, надо провести медицинское освидетельствование. А пока рапорт сотрудника ДПС дойдет до уполномоченного органа — а это иногда не одна неделя — то проводить проверку в отношении судьи уже станет бессмысленно, поскольку все признаки алкогольного опьянения естественным образом пройдут", — объяснил Носков РИА Новости.

Даже если у сотрудника ДПС будет видеозапись, на которой слышно заплетающуюся речь судьи, "это не будет достаточным доводом для привлечения к административной ответственности".

"В такой категории дел способом доказывания объективной стороны правонарушения является медицинское освидетельствование", — подчеркнул юрист.

Впрочем, и раньше сотрудники ДПС неохотно связывались с такими делами, если, конечно, судья в пьяном виде не спровоцировал ДТП с серьезными последствиями (что само по себе образует состав преступления), признает собеседник агентства.

"Такой пиетет со стороны правоохранительных органов стоит объяснить даже не столько неприкосновенностью, которой обладает судья в соответствии с частью 1 статьи 16 ФЗ "О статусе судей", сколько просто нежеланием, что называется, вступать в конфликт с людьми столь высокого статуса", — заключил адвокат.

Поправки, запрещающие сотрудникам ДПС службы отстранять судей от управления машиной и направлять на освидетельствование, приняты Минюстом в конце января. Теперь, если гаишник подозревает, что судья сел за руль пьяным, он имеет право лишь оформить рапорт на имя собственного руководителя, который далее отправляет бумаги в прокуратуру. Аналогичный порядок действует и в случае, если остановлен прокурор.

Как отмечает "Коммерсант", Госавтоинспекция уже десять лет пытается усилить контроль за действиями судей, прокуроров и следователей на дорогах, но сталкивается с противодействием силовиков. Генпрокуратура объясняет необходимость в особых условиях тем, что инспекторы могут оказать на сотрудников ведомства давление, "необоснованно привлекая их к ответственности".