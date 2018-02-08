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Общество

Судьи получили индульгенцию на алкоголь за рулем, считает адвокат

17:3108.02.2018
(обновлено: 19:17 08.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинПерейти в фотобанкСудебный молоток. архивное фотоСудебный молоток. архивное фото
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Запрет сотрудникам ДПС отправлять судей на медицинское освидетельствование означает, что легальных способов привлечь слугу Фемиды к ответственности за такое нарушение, фактически, нет, считает адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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"Ведь чтобы доказать такой факт, надо провести медицинское освидетельствование. А пока рапорт сотрудника ДПС дойдет до уполномоченного органа — а это иногда не одна неделя — то проводить проверку в отношении судьи уже станет бессмысленно, поскольку все признаки алкогольного опьянения естественным образом пройдут", — объяснил Носков РИА Новости.

Даже если у сотрудника ДПС будет видеозапись, на которой слышно заплетающуюся речь судьи, "это не будет достаточным доводом для привлечения к административной ответственности".

"В такой категории дел способом доказывания объективной стороны правонарушения является медицинское освидетельствование", — подчеркнул юрист.

Впрочем, и раньше сотрудники ДПС неохотно связывались с такими делами, если, конечно, судья в пьяном виде не спровоцировал ДТП с серьезными последствиями (что само по себе образует состав преступления), признает собеседник агентства.

"Такой пиетет со стороны правоохранительных органов стоит объяснить даже не столько неприкосновенностью, которой обладает судья в соответствии с частью 1 статьи 16 ФЗ "О статусе судей", сколько просто нежеланием, что называется, вступать в конфликт с людьми столь высокого статуса", — заключил адвокат.

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Поправки, запрещающие сотрудникам ДПС службы отстранять судей от управления машиной и направлять на освидетельствование, приняты Минюстом в конце января. Теперь, если гаишник подозревает, что судья сел за руль пьяным, он имеет право лишь оформить рапорт на имя собственного руководителя, который далее отправляет бумаги в прокуратуру. Аналогичный порядок действует и в случае, если остановлен прокурор.

Как отмечает "Коммерсант", Госавтоинспекция уже десять лет пытается усилить контроль за действиями судей, прокуроров и следователей на дорогах, но сталкивается с противодействием силовиков. Генпрокуратура объясняет необходимость в особых условиях тем, что инспекторы могут оказать на сотрудников ведомства давление, "необоснованно привлекая их к ответственности".

Не виноватый я...
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Да не судимы будете

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Vladidmir Kanygin
Видимо боятся лишиться всего судейского корпуса,если запретить пьяными ездить. По приказу МВД правоохранителей всех за пьянство за рулем наказывать нельзя, поскольку,видимо, они трезвыми бывают крайне редко, а работать то надо.
18:00
08.02.2018
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Василий Иванов
Голосуем дальше за В.В.П. Как усердно элиту защищает, такой человек точно не сдаст страну западу, где же все его дружки будут кормится и народ гнобить.
18:27
08.02.2018
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