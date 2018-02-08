Крымчане выложили из свечей слово "Гордимся" в память о летчике Филипове

Крымчане выложили из свечей слово Гордимся в память о летчике Романе Филипове

Крымчане выложили из свечей слово Гордимся в память о летчике Романе Филипове

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Крымчане выложили из горящих свечей слово "Гордимся" в память о геройски погибшем в бою в Сирии летчике Романе Филипове.

Акция прошла в пригороде Симферополя на взлетной полосе аэродрома Заводское, расположенного в границах Перовского сельского поселения Симферопольского района

"В акции участвовали школьники, местные жители, руководство района. Мы символично зажгли свечи памяти и выложили слово "Гордимся", провели небольшой митинг в память о герое России", — рассказал РИА Новости глава муниципального образования Симферопольский район — председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев.

© Фото : ИА «Крыминформ» Крымчане выложили из свечей слово "Гордимся" в память о летчике Романе Филипове © Фото : ИА «Крыминформ» Крымчане выложили из свечей слово "Гордимся" в память о летчике Романе Филипове

Кроме того, в рамках памятной акции собравшиеся возложили цветы к фотографии погибшего летчика.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.