В Воронеже более 30 тысяч человек пришли попрощаться с летчиком Филиповым

ВОРОНЕЖ, 8 фев – РИА Новости. Более 30 тысяч человек приняли участие в прощании в Воронеже с погибшим в Сирии российским летчиком Романом Филиповым, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Воронежской области.

Прощание прошло в Доме офицеров в Северном военном городке.

"В данном мероприятии приняло участие более 30 тысяч человек, среди которых руководство министерства обороны, одноклассники и родственники погибшего, представители силовых структур, духовенства и члены движения Юнармия", — сказали в МВД.

На митинге выступил временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, который вручил директору школы №85, в которой учился Филипов, памятный знак, о том, что учебное заведение будет носить имя погибшего пилота.

Также в мероприятии принял участие председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Роман Филипов погиб, как настоящий герой, он до конца исполнил свой долг", — отметил он.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, сказал, что подвиг Филипова дает ответ на вопрос о цели и смысле жизни, о верности родине. "В далекой Сирии он до конца был верен своему долгу и пожертвовал своей жизнью ради родины", — отметил он, добавив, что патриарх Кирилл передает соболезнования семье пилота и будет молиться за Филипова.

Бывшая классный руководитель погибшего пилота Людмила Лазарева сообщила, что педагоги, которые преподавали у Филипова, вспоминают о нем, как о честном, порядочном и отзывчивом человеке, который был воспитан так, что "смог принять верное решение в нужный момент".

Третьего февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб" штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Посмертно он получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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