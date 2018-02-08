В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии, похоронили с почестями на Коминтерновском кладбище Воронежа, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания прошла в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне города. Затем траурная процессия переехала на Коминтерновское кладбище, где в часовне прошло отпевание летчика.

Филипова под гимн России похоронили на Аллее почетной славы рядом с братской могилой военных летчиков. По оценкам корреспондента РИА Новости, проститься с ним на кладбище пришли порядка двух тысяч человек. Прозвучало пять залпов салюта почетного караула.

Герой России

Филипов родился в 1984 году в Воронеже в семье летчика, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Проходил переподготовку в Липецком авиацентре.

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил.

Во вторник Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя России.

У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

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