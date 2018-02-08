Комиссия при МГД одобрила установку памятника Примакову в центре Москвы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в ходе заседания в четверг одобрила возведение памятника экс-премьеру Евгению Примакову в центре столицы.

Монумент планируют установить в сквере напротив МИД России на пересечении улицы Смоленская и площади Смоленская-Сенная. Памятник будет возведен авторским коллективом под руководством академика Российской академии художеств, народного художника, скульптор Георгия Франгуляна. Источником финансирования является благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Как следует из документов к заседанию, ранее совет депутатов муниципального округа Арбат счел возведение памятника памятника "целесообразным".

"Единогласно за", — заключил председатель комиссии Игорь Воскресенский после голосования.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с предложением поставить памятник Примакову на Смоленской площади рядом со зданием МИД.

Востоковед по образованию, Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором академического Института мировой экономики и международных отношений. С января 1996 года по сентябрь 1998 года Примаков был министром иностранных дел России. За несколько лет работы на этом посту он объездил практически весь мир. Во внешней политике Примаков стал автором стратегии "многополярности". Примаков скончался на 86-м году жизни 26 июня 2015 года.