В Воронеже проходит отпевание летчика Филипова

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. 8 февраля 2018

ВОРОНЕЖ, 8 фев — РИА Новости. Отпевание геройски погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова проходит в часовне иконы Божией Матери "Взыскание погибших" у Коминтерновского кладбища в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

После торжественной церемонии прощания в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне тело Романа Филипова привезли на Коминтерновское кладбище, где в настоящее время проходит отпевание погибшего летчика.

Отпевание проводит митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Возле часовни стоят несколько сотен людей, вдоль дороги по центральной аллее кладбища также стоят сотни пришедших проводить Романа Филипова в последний путь. Возле могилы на Аллее Славы, где будет похоронен летчик, стоит почетный караул, люди несут венки и цветы.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. Майор Филипов посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.