Милонов предложил создать министерство по делам бомжей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил создать в России министерство по делам бомжей.

Парламентарий пояснил, что проблема "бродяжничества, бездомных, попрошаек и прочих обездоленных" сейчас не входит в компетенцию ни одного из ведомств.

"Этот вопрос лежит за рамками МВД, Минздрава, Минтруда: проблема многогранная и необходимо, для успешного искоренения этого социального недуга, создать эффективный орган, который возьмет в себя отдельные полномочия каждого из этих органов <…>", — заявил РИА Новости депутат.

Он добавил, что занимается разработкой соответствующего законопроекта. Цель документа — искоренить бродяжничество и создать центр по разработке правовых актов по этому вопросу.

По замыслу Милонова, нововведение также предполагает восстановление инфраструктуры по социализации бродяг, бомжей и попрошаек. Речь идет о трудовых учреждениях, профилакториях, обучающих центрах и других организациях.

Кроме того, депутат видит одной из задач своей инициативы "огосударствление" разнообразных волонтерских движений, оказывающих помощь бездомным, создание государственной концепции в этой отрасли и механизма защиты людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.