Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы на судей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Инспекторам ГИБДД запретили составлять протоколы на судей, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Предыдущая редакция регламента позволяла сотрудникам Госавтоинспекции общаться с судьями как с рядовыми водителями. Инспектор мог составить на нарушителя протокол, отправить его на медицинское освидетельствование или отстранить от управления автомобилем.

Новые поправки это запрещают. Теперь инспектор должен действовать так же, как ранее: в случае нарушения, совершенного прокурором, составить рапорт, описать суть нарушения и направить его руководителю. Тот, в свою очередь, передаст документ в Минюст.

Как отмечает "Коммерсант", Госавтоинспекция уже десять лет пытается усилить контроль за действиями судей, прокуроров и следователей на дорогах, но сталкивается с противодействием силовиков. Генпрокуратура объясняет необходимость в особых условиях тем, что инспекторы могут оказать на сотрудников ведомства давление, "необоснованно привлекая их к ответственности".

В Мосгорсуде заверили, что все поступившие о судьях рапорты будут проверяться.

Другие изменения

Другие изменения регламента касаются ситуации, в которой полицейским нужно воспользоваться чужим автомобилем в служебных целях. Ранее за отказ предоставить машину инспектор мог составить протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает административный арест.

В новой версии упоминание об этой статье убрали. Генпрокуратура отметила, что наказание за отказ прописано в статье 12.25 КоАП и предусматривает штраф в пятьсот рублей.