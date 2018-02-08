Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы на судей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Инспекторам ГИБДД запретили составлять протоколы на судей, соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Новые поправки это запрещают. Теперь инспектор должен действовать так же, как ранее: в случае нарушения, совершенного прокурором, составить рапорт, описать суть нарушения и направить его руководителю. Тот, в свою очередь, передаст документ в Минюст.
Как отмечает "Коммерсант", Госавтоинспекция уже десять лет пытается усилить контроль за действиями судей, прокуроров и следователей на дорогах, но сталкивается с противодействием силовиков. Генпрокуратура объясняет необходимость в особых условиях тем, что инспекторы могут оказать на сотрудников ведомства давление, "необоснованно привлекая их к ответственности".
В Мосгорсуде заверили, что все поступившие о судьях рапорты будут проверяться.
Другие изменения
В новой версии упоминание об этой статье убрали. Генпрокуратура отметила, что наказание за отказ прописано в статье 12.25 КоАП и предусматривает штраф в пятьсот рублей.