В Перми все школы закрыли на карантин по гриппу

Учительница во время карантина по гриппу в средней общеобразовательной школе

Учительница во время карантина по гриппу в средней общеобразовательной школе

ПЕРМЬ, 8 фев — РИА Новости. Внеплановые каникулы объявлены во всех школах и лицеях Перми с 9 по 17 февраля включительно из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"С 9 по 17 февраля включительно полностью закрываются на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования Перми", — пояснили в администрации.

По данным мэрии, решение принято на основании выданного в четверг предписания главного государственного санитарного врача по Пермскому краю Виталия Костарева.

"Объявленный карантин необходим для предотвращения дальнейшего массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ в организованных коллективах", — рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По данным ведомства, 5-7 февраля пороговый уровень заболеваемости был превышен в 2-3 раза, тенденция к росту продолжается.