Путин признался, что у него нет смартфона

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин признался, что у него нет смартфона.

"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть", — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию, обращаясь к главе национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку.

До этого Ковальчук рассказывал о быстром развитии техники и технологий. По его словам, обработка одного голосового сообщения смартфоном, который есть у многих, требует столько же энергии, сколько нужно, чтобы вскипятить литр воды.

"По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо", — ответил на это Путин.

О том, что президент не пользуется мобильным телефоном, еще в 2014 году рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин предпочитает другие виды связи и активно пользуется интернетом.