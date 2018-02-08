Путин призвал сделать Россию привлекательной для молодых талантов

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Россия открыта для обмена знаниями и должна стать центром притяжения для одаренных людей со всего мира, работа над этим начнется в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом, для совместного научного поиска. Нам нужно сохранить свои таланты, дать им возможность раскрыться. При этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одаренных людей со всего мира. Отдельно мы будем над этим работать в самое ближайшее время", — сказал Путин на церемонии вручения премии в области науки и инноваций для молодых ученых.

Глава государства отметил, что российские молодые ученые имеют огромный интеллектуальный потенциал. "И очень важно, чтобы вы имели все возможности для его реализации, и желательно, мы, конечно, будем к этому стремиться, в нашей стране — в университетах, в наших научных центрах", — добавил Путин.