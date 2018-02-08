Министр обороны Сергей Шойгу простился с летчиком сбитого Су-25

Юнармейцы на акции в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове у памятника военным летчикам Забайкалья в Чите. 8 февраля 2018

Юнармейцы на акции в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове у памятника военным летчикам Забайкалья в Чите. 8 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Руководство Министерства обороны простилось с летчиком Романом Филиповым, который был сбит в Сирии и погиб в бою с террористами. На церемонии на подмосковном аэродроме Чкаловский присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу и другие военачальники. Похоронят Филипова в Воронеже.

"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", — подчеркнул заместитель министра обороны Николай Панков.

По словам генерала, имя Филипова "навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников". Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало всемерную поддержку: "Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье".

Бывший главнокомандующий ВВС Владимир Михайлов заявил, что подвиг летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами.

"Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова… Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", — отметил Михайлов.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб летчика внесли в самолет Ил-76, который доставит его в Воронеж.

Последний бой

Штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", попал под ракетный удар из ПЗРК 3 февраля. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе, успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался.

На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.

Прощание с героем

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс".

Семья решила похоронить летчика в его родном Воронеже. На панихиду в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне пришли более двух тысяч человек. Среди них военные, школьники, мамы с детьми, паралимпийцы-колясочники, делегация от МВД во главе с руководителем воронежского главка, пенсионеры, работники предприятий. До начала церемонии люди стояли по всему периметру забора Дома офицеров.

Домохозяйка Елена Предтеченская, как и многие, пришла к Дому офицеров с букетом гвоздик. "Пришла почтить память погибшего летчика. Такая смерть за нас, отстаивал честь страны. Лично не знала его, но тронуло как за близкого и родного", — сказала РИА Новости Предтеченская.

Проститься с Филиповым пришли и ученики старших классов школы №85, в которой он учился.

Накануне в школе, которая теперь будет носить имя летчика, прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу Филипова. В школе также появился уголок памяти героя.

"Хоть мы и не знали его лично, но его подвиг научил нас, что такое мужество и чувство долга", — рассказал РИА Новости Дмитрий Малюгин, ученик 11-го класса.

Траурные акции прошли в нескольких городах России — во Владивостоке, где Филипов служил долгое время, в Краснодаре, где он учился, в Липецке, где проходил переподготовку.

Еще одна акция состоялась за пределами России, в Приднестровье. Активисты движения "Сорок Сороков", представители отделения "Ночные волки Приднестровья" и жители приднестровской столицы почтили память Филипова минутой молчания.

"Русский воин был, есть и будет, и этот героический поступок – пример для нас всех, а особенно для молодого поколения, как нужно любить и защищать свою Родину", — сказал в ходе импровизированного митинга координатор приднестровского движения "Сорок Сороков" Василий Гуска.

Похоронят Филипова на на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.