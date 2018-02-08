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Общество

Министр обороны Сергей Шойгу простился с летчиком сбитого Су-25

Сюжет:
Крушение российского Су-25 в Сирии (50)
12:5208.02.2018
(обновлено: 12:55 08.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЮнармейцы на акции в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове у памятника военным летчикам Забайкалья в Чите. 8 февраля 2018Юнармейцы на акции в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове у памятника военным летчикам Забайкалья в Чите. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Руководство Министерства обороны простилось с летчиком Романом Филиповым, который был сбит в Сирии и погиб в бою с террористами. На церемонии на подмосковном аэродроме Чкаловский присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу и другие военачальники. Похоронят Филипова в Воронеже.

Цветы возложенные в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у контрольно-пропускного пункта Краснодарского высшего военного авиационного училища. 7 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за гибели летчика Филипова
"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества", — подчеркнул заместитель министра обороны Николай Панков.

По словам генерала, имя Филипова "навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников". Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало всемерную поддержку: "Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье".

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал ведущего бой майора Филипова
Бывший главнокомандующий ВВС Владимир Михайлов заявил, что подвиг летчика буквально потряс людей в России и за ее пределами.

"Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова… Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", — отметил Михайлов.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб летчика внесли в самолет Ил-76, который доставит его в Воронеж.

Последний бой

Цветы в память о погибшем летчике майоре Романе Филипове у здания министерства обороны РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подвиг солдата. Памятник мужеству Романа Филипова – в сердцах людей
Штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", попал под ракетный удар из ПЗРК 3 февраля. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе, успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался.

На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой. 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.

Прощание с героем

Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". 

Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
"Настоящий солдат": читателей западных СМИ восхитило мужество пилота Су-25
Семья решила похоронить летчика в его родном Воронеже. На панихиду в Доме офицеров военного городка в Северном микрорайоне пришли более двух тысяч человек. Среди них военные, школьники, мамы с детьми, паралимпийцы-колясочники, делегация от МВД во главе с руководителем воронежского главка, пенсионеры, работники предприятий. До начала церемонии люди стояли по всему периметру забора Дома офицеров.

Домохозяйка Елена Предтеченская, как и многие, пришла к Дому офицеров с букетом гвоздик. "Пришла почтить память погибшего летчика. Такая смерть за нас, отстаивал честь страны. Лично не знала его, но тронуло как за близкого и родного", — сказала РИА Новости Предтеченская.

Проститься с Филиповым пришли и ученики старших классов школы №85, в которой он учился. 

Накануне в школе, которая теперь будет носить имя летчика, прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу Филипова. В школе также появился уголок памяти героя.

"Хоть мы и не знали его лично, но его подвиг научил нас, что такое мужество и чувство долга", — рассказал РИА Новости Дмитрий Малюгин, ученик 11-го класса.

Траурные акции прошли в нескольких городах России — во Владивостоке, где Филипов служил долгое время, в Краснодаре, где он учился, в Липецке, где проходил переподготовку.

Еще одна акция состоялась за пределами России, в Приднестровье. Активисты движения "Сорок Сороков", представители отделения "Ночные волки Приднестровья" и жители приднестровской столицы почтили память Филипова минутой молчания.

"Русский воин был, есть и будет, и этот героический поступок – пример для нас всех, а особенно для молодого поколения, как нужно любить и защищать свою Родину", — сказал в ходе импровизированного митинга координатор приднестровского движения "Сорок Сороков" Василий Гуска.

Похоронят Филипова на на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.

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Российский Су-25 подбит в небе над Сирией. Кадры инцидента
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Игорь Крутов
Вечная память смелому парню Роману Филипову. Вечный позор кремлевским нелюдям, посылающим чужих сыновей в горячие точки, а своих выблядков в США, Англию, Швейцарию и Францию. Откуда вся эта мразь называет нас "рабами, слугами и холопами". 2 года назад все СМИ надрывались по сбитому и расстрелянному турками Олегу Пешкову, называя турков и Эрдогана террористами. Прошел всего год, всего один ... год. И ио "Путина" обнимается и ручкается с глав_террористом. А турки радуются Наташкам, по самые помидоры.
13:51
08.02.2018
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Артур Оксаниченко
Может быть пора проститься с нашим правительством, оторое 3 года смотрело, ак растёт игил, а теперь героичеси посылает своих людей на смерть и ещё долго будет смотреть , ка собираются на нас хохлы, поляки , поч. , а потом пошлёт наших детей умирать.
13:27
08.02.2018
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