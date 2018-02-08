Министр обороны Сергей Шойгу простился с летчиком сбитого Су-25

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Руководство Министерства обороны простилось с летчиком Романом Филиповым, который был сбит в Сирии и погиб в бою с террористами. На церемонии на подмосковном аэродроме Чкаловский присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу и другие военачальники. Похоронят Филипова в Воронеже.
По словам генерала, имя Филипова "навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников". Его вдове и дочери руководство Минобороны пообещало всемерную поддержку: "Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье".
"Им восхищаются сотни тысяч людей. Об этом красноречиво говорят митинги памяти Романа Филипова… Долг перед Родиной, который выполнил Роман Филипов, заслуживает огромного уважения. Мы говорим иногда: "Герои не умирают, герои живут вечно". И Роман будет жить среди нас", — отметил Михайлов.
После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении почетного караула гроб летчика внесли в самолет Ил-76, который доставит его в Воронеж.
Последний бой
На земле, в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с террористами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.
Прощание с героем
Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс".
Домохозяйка Елена Предтеченская, как и многие, пришла к Дому офицеров с букетом гвоздик. "Пришла почтить память погибшего летчика. Такая смерть за нас, отстаивал честь страны. Лично не знала его, но тронуло как за близкого и родного", — сказала РИА Новости Предтеченская.
Проститься с Филиповым пришли и ученики старших классов школы №85, в которой он учился.
Накануне в школе, которая теперь будет носить имя летчика, прошел общешкольный классный час, посвященный подвигу Филипова. В школе также появился уголок памяти героя.
"Хоть мы и не знали его лично, но его подвиг научил нас, что такое мужество и чувство долга", — рассказал РИА Новости Дмитрий Малюгин, ученик 11-го класса.
Траурные акции прошли в нескольких городах России — во Владивостоке, где Филипов служил долгое время, в Краснодаре, где он учился, в Липецке, где проходил переподготовку.
Еще одна акция состоялась за пределами России, в Приднестровье. Активисты движения "Сорок Сороков", представители отделения "Ночные волки Приднестровья" и жители приднестровской столицы почтили память Филипова минутой молчания.
"Русский воин был, есть и будет, и этот героический поступок – пример для нас всех, а особенно для молодого поколения, как нужно любить и защищать свою Родину", — сказал в ходе импровизированного митинга координатор приднестровского движения "Сорок Сороков" Василий Гуска.
Похоронят Филипова на на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.