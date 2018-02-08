В Госдуме создадут женский клуб

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Госдуме по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина будет создан Женский клуб, куда войдут представители всех фракций, заявила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова (СР).

"У нас сейчас в стадии формирования находится Женский клуб Госдумы по поручению председателя Вячеслава Володина, который очень большое значение придает эффективности работы Думы по всем направлениям, включая гендерный вопрос", — сказала Епифанова на встрече в Госдуме с делегацией молодых депутатов парламента Финляндии.