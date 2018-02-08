МВД предложило усилить наказание для пьяных водителей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. МВД вынесло на общественное обсуждение текст проекта об усилении ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД РФ на общественное обсуждение вынесен текст проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)". Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов", — сказала она.

По словам Волк, усиление ответственности за совершение преступлений по данной статье предусматривается в связи с повышенной общественной опасностью управления транспортом в состоянии опьянения. Число ДТП, совершаемых нетрезвыми водителями за 11 месяцев 2017 года составило 14 366.

"Предлагается увеличить установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до 4 лет, размер штрафа до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ. Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, привести в соответствие уровень общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение", — добавила Волк.