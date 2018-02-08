В школе в Улан-Удэ заявили, что не знали о готовящемся нападении

КРАСНОЯРСК, 8 фев — РИА Новости. Руководство и учителя школы №5 в Улан-Удэ не знали о готовящемся нападении, сообщил РИА Новости директор школы Сергей Разуваев.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. Во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что во всех трех случаях некоторые взрослые знали о том, что подростки готовят нападение, но не верили в то, что это может произойти.

"Знали или нет? Нет. Если бы знали, то в тот день мы бы отменили занятия и предупредили правоохранительные органы", — сказал Разуваев.

Он пояснил, что такая информация могла появиться после того, когда все произошло и стало известно о переписке детей в соцсетях, где говорилось о том, что что-то может произойти.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.