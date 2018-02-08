В ГД внесли проект о выплатах для отстраненных от Олимпиады спортсменов

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член спортивного комитета Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) внес в нижнюю палату законопроект о денежной компенсации "чистым" спортсменам, необоснованно отстраненным от участия в Олимпийских или Паралимпийских играх, сообщает пресс-служба парламентария в четверг.

По мнению депутата, российские спортсмены и целые сборные под предлогом борьбы с допингом необоснованно отстраняются от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх. Как пишет Свищев в пояснительной записке, зачастую спортсмены, годами тренирующиеся для защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в адресной поддержке и поощрении. Парламентарий считает необходимым предусмотреть конкретные государственные гарантии членам олимпийской и паралимпийской команд России, которых отстранили от соревнований.

Так, проект предполагает для таких спортсменов выплаты в размере их десятикратного среднего месячного заработка.

"Целью законопроекта является поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов, не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских играх", — говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что порядок выплат будет установлен правительством России, при этом соответствующее федеральное ведомство по заявке национального Олимпийского или Паралимпийского комитета будет рассчитывать размер выплаты для каждого отстраненного спортсмена персонально с соблюдением нескольких условий.

Так, отстраненный спортсмен должен быть членом олимпийской или паралимпийской команды России и не должен быть признан решением соответствующей антидопинговой организации "нарушившим общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями".