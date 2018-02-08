Сибирские ученые инициируют создание концепции развития Востока России

НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Сибирское отделение Российской академии наук намерено инициировать создание новой концепции развития восточной части России, сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на главу отделения Валентина Пармона.

По данным издания, об этом Пармон заявил в ходе совещания членов президиума СО РАН и директоров институтов с помощником президента РФ Андреем Фурсенко. Совещание состоялось 7 февраля.

"Очень важно обеспечить более равномерную заселенность Сибири, а для этого нужны точки притяжения: например, возможности получения хорошего образования, привлекательная современная наука и наукоемкая промышленность. Эти ориентиры должны занять важное место в новой концепции развития Востока России, создание которой намерено инициировать Сибирское отделение РАН", — приводятся в сообщении слова академика.

В свою очередь участвовавший в совещании глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков предложил подумать над тем, чтобы Сибирь стала опорным макрорегионом реализации стратегии научно-технологического развития России.

Участники совещания обсудили ряд проблем организации и обеспечения научного процесса: публикационной активности и цитируемости, издательской деятельности, подготовки кадров, состояния приборного парка и научной инфраструктуры в целом, региональной неравномерности распределения средств на повышение зарплат ученым, внедрения прикладных результатов в технологическую среду.

Ученые также обозначили вызовы, ответом на которые должны стать масштабные междисциплинарные исследования — проблему продовольственной безопасности и чистоты продуктов питания, бурный прогресс синтетической биологии, медицину продления активного возраста, создания искусственных интеллектуальных систем и так далее. "Будущее Сибири — это главный большой вызов для всей страны. Поддержка развития наших территорий является общегосударственной задачей, и ее должно ставить первое лицо России", — добавил Пармон.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в четверг президент России Владимир Путин в Новосибирске посетит Академгородок, встретится с учеными Сибирского отделения РАН и проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию. Путин также вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.