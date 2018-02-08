Немецкий депутат назвал скандалом отказ крымчанам в шенгенских визах

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Сайффен, находящийся в составе немецкой делегации в Крыму, назвал скандалом отказ крымчанам в получении виз для поездок в страны шенгенской зоны.

Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.

"В СМИ, как правило, умалчивается ситуация в Крыму. Если сообщают, то, как правило, о том, что (президент РФ Владимир) Путин враг, а про то, что страдают простые жители от санкций, об этом никто никогда не говорит. Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается", — сказал Сайффен в интервью РИА Новости.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

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