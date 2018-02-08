Немецкие депутаты в Крыму выступили за возобновление побратимских связей

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Побратимские связи между крымскими и немецкими городами должны обрести новый импульс, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Хельмут Сайффен.

"Мы буквально на днях встречались с городским советом Ялты и обсуждали перспективы партнерства между Ялтой и Баден-Баденом. Хоть сейчас сотрудничество затихло, но наработанные ранее связи дают надежду, что оно обретет новые импульсы", — сказал Сайффен РИА Новости.

При этом, говоря об инвестиционной политике, депутат признал, что немецкие компании опасаются, что у них возникнут проблемы экономического свойства, если они появятся в Крыму.

"Я думаю, что сначала политики в США и Европе должны изменить свое мнение. До того момента фирмы будут подчиняться политическим правилам. Есть законы, которым эти фирмы должны подчиняться", — подчеркнул депутат.

Побратимское сотрудничество между Ялтой и Баден-Баденом (ФРГ) установлено в 2000 году, а между Симферополем и Хайдельбергом – в 1991 году.

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