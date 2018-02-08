Немецкая делегация не увидела нарушений прав человека в Крыму

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Немецкая делегация не увидела фактов нарушения прав человека в Крыму, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) Хельмут Сайффен.

"Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха", — сказал Сайффен в интервью РИА Новости.

По его словам, немецкую делегацию в Крыму приняли доброжелательно, у депутатов насыщенная программа визита.

"У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно", — подчеркнул депутат.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

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