"Отец пришел домой в крови": дочь авторитета — о жизни в криминальной семье

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Бандитские разборки, наркотики, контрабанда и шальные деньги — таков быт криминальных семей. Дочь дважды судимого авторитета рассказала РИА Новости о том, что ей пришлось пережить.

Мнимое благополучие

Валерии Олейниковой из Наро-Фоминска 21 год. На первый взгляд, ее жизнь кажется благополучной — совсем недавно она окончила медицинский институт и переехала работать в Москву. Однако еще несколько лет назад все было иначе. Дело в том, что Валерия родилась и выросла в криминальной семье. Страшные воспоминания детства она с радостью вычеркнула бы из своей жизни.

"Мои родители занялись контрабандой еще до моего рождения — перевозили бытовую технику, автомобили и многое другое из-за границы. Бизнес был успешным, поэтому жили мы в достатке: были деньги, несколько собственных машин, ездили на курорты. А потом папа перессорился со всеми своими влиятельными друзьями в криминальной среде, решил, что может обойтись без них. И наши сбережения стремительно растаяли", — рассказывает Валерия.

В дом зачастили вооруженные до зубов бандиты. Они приносили наркотики, делили деньги с отцом маленькой Леры, а самой девочке дарили шоколадки и велели ни в коем случае не заходить к ним в комнату.

"Когда мне было года четыре, отец куда-то пропал, его долго не было дома, а потом он вдруг появился. Ввалился в комнату, упал на пол в коридоре и просто лежал без движения, а мама билась в истерике, пытаясь его разбудить. Меня это очень напугало. Таких случаев вообще было много — отец возвращался домой после долгого отсутствия то пьяный, то в крови после очередной бандитской разборки", — с ужасом вспоминает девушка.

Когда Лере было семь, отца впервые посадили в тюрьму за разбой. Мать говорила дочке, что папа в больнице и скоро вернется. Но потом по телевизору показали сюжет об аресте Лериного отца. Девочку начали травить в школе. А она искренне не могла понять, в чем дело.

"Еще страшнее было во время обыска после его задержания. Приехала милиция, собрали соседей в свидетели. Помню, как перерыли все шкафы, искали непонятно что и постоянно кричали. До этого мы всегда жили в достатке, а после ареста отца едва сводили концы с концами — денег не было даже на еду. Мама работала до седьмого пота, продавала свои вещи, чтобы нанять хорошего адвоката и оплатить долги", — говорит Валерия.

© из личного архива Валерии Олейниковой Валерия Олейникова © из личного архива Валерии Олейниковой Валерия Олейникова

Тюрьма меняет до неузнаваемости

Криминальный авторитет вернулся с зоны, когда его дочери исполнилось 10 лет. И жизнь превратилась в сплошной кошмар, признается Валерия.

"Он постоянно запирался со мной в комнате, рассказывал о том, каково ему было в тюрьме, а мама барабанила в дверь, пыталась меня забрать. Папа очень сильно давил на меня морально. Всегда повторял, что я его девочка, что он рядом, хотя рядом он не был".

Спустя пару лет отец съехал на другую квартиру, практически не общался ни с женой, ни с детьми. Дочь довольствовалась редкими встречами с папой, который вел себя все хуже и хуже.

"Он был далек от меня до такой степени, что, когда после переезда бывал в нашем городе и я видела его на улице, прятался или пробегал мимо. Каждый телефонный разговор давался мне с трудом. Он будто знал, куда надавить, что сказать, чтобы вызвать у меня эмоциональный отклик. Это сложно передать — сейчас помню лишь ужас, боль и то, что эти звонки давали надежду на воссоединение семьи или хотя бы иллюзию присутствия отца в моей жизни. На меня отец воздействовал только морально, а вот братьев он бил. Старшего больше, он был для него чужим (сын от первого брака моей мамы). Бил за каждый проступок, по мелочи, за что угодно. Мама заступалась, но не всегда успевала уберечь его от вспышек ярости", — рассказывает девушка.

Человек со слабым характером выходит из тюрьмы другим, считает она. У семьи Олейниковых были знакомые, которые тоже попадали в места не столь отдаленные, но возвращались и оставались самими собой. Были добры к своим близким, работали, начинали жизнь с чистого листа.

"Я бы многое хотела поменять в своем детстве. Естественно, когда отец ступил на скользкую дорожку, семья начала распадаться. Мама делала для него все, но он был там, а мы дома. Мы болели, скучали и голодали", — объясняет Лера.

На волосок от гибели

Некоторым членам семьи Олейниковых пришлось испытать ужасы криминального мира на себе и даже побывать на волосок от смерти. Старший брат Валерии и ее мама однажды попали в эпицентр бандитской перестрелки.

"Моему брату тогда было лет 10-11. С мамой и папой он ехал по городу, вдруг по автомобилю застучали пули. Отец обернулся и увидел, что их преследует несколько машин и оттуда непрерывно стреляют из пистолетов. Для мамы это был один из самых страшных моментов в жизни. А брат ехал на заднем сиденье и приподнимался, чтобы посмотреть за "хвостом", выкрикивая что-то типа "Ух ты, как в боевике!" — вспоминает она.

Вскоре отец снова угодил в тюрьму. Но жизнь Олейниковых понемногу налаживалась. Лера сама сумела встать на ноги — выучилась на фармацевта, увлеклась рисованием.

Когда криминальный авторитет вышел на свободу после второго срока, семьи уже, по сути, не было. Старшие братья Валерии покинули дом — один был в армии, другой перебрался к родственникам. Лера переехала в Москву не только из-за работы, но и чтобы начать жизнь заново, избавиться от тяжких воспоминаний.

Однако от горе-родителя отделаться не так-то просто: он пожелал забрать себе жилплощадь единственной дочери. "Сейчас отец со мной судится. Недавно видела его в суде, впервые за пару лет, осунувшегося и потрепанного. Хочет выселить меня из квартиры, в которой я прописана, но собственником считается он. Вот такая ирония судьбы", — ставит точку в своем рассказе Валерия.