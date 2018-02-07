Депутат Емельянов выступил против возврата к летнему времени

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") считает, что в нижней палате не поддержат инициативу о возврате в России к летнему времени.

Ранее в среду депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается вернуть в России летнее время. В России постоянное летнее время действовало в 2011-2014 годах. В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе России на зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и сезонного перевода стрелок с тех пор не осуществлялось.

"Я думаю, что депутаты отличаются здравым консерватизмом, и эти предложения не поддержат. Но, честно говоря, в последнее время надоели эти фейковые инициативы. То время поменять, то праздники менять: майские — с зимними. То какой-нибудь день Пасхи, второй день после Пасхи сделать выходным. Соответственно, такие законы, их тоже называю "фейковыми инициативами", не очень серьезные, не очень глубокие, честно говоря, надоели", — сказал РИА Новости Емельянов.

В апреле прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести в РФ дополнительный выходной — день, следующий за праздником Пасхи. Документ получил отрицательный отзыв правительства России и профильного комитета Госдумы, следует из базы данных российского парламента.

В декабре Госдума отклонила законопроекты КПРФ и ЛДПР, которыми предлагался изменить график нерабочих праздничных дней в России. Депутаты от КПРФ предложили тогда законопроект, устанавливающий выходными днями, в частности, 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Депутаты ЛДПР, в свою очередь, выступили с инициативой, чтобы сократить количество нерабочих праздничных дней до трех (1 января, 9 мая и 12 июня) и одновременно предоставлять ежегодный дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск всем категориям работников ("взамен длинных новогодних праздников").

О переходе на зимнее/летнее время читайте в справке >>