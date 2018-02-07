Госдума приняла в первом чтении закон о свободном сборе валежника

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд.

Для граждан введут упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или их частей, поврежденных по естественным причинам, для использования в личном хозяйстве.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев назвал вопрос, который решает законопроект, "чрезвычайно актуальным" практически для всех регионов России.

"Помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, таким образом очищая их от захламления древесными материалами", — пояснил он.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Парламентарии отмечали, что сбор поваленных деревьев нужно сделать легитимным и общедоступным.