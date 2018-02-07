Найденную в Ираке годовалую девочку вернули в Россию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Годовалая россиянка, которую в Ираке отыскали власти Чечни, доставлена в среду из Багдада в Москву и в аэропорту передана родной бабушке Бирлант Зулгаевой, которая сразу же отправилась с внучкой в Грозный.

Как ранее сообщил РИА Новости член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, годовалая Халимат Абдуллаева была найдена рабочей группой под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

В октябре прошлого года в Чечню из Багдада привезли трех братьев Халимы в возрасте от 4 до 6 лет — Хамзу, Абдуллаха и Малика. Мать детей Фатима Зулгаева, уроженка чеченского села Дачу-Борзой, вышла замуж за чеченца с Украины и проживала там с семьей до тех пор, пока он не уехал в 2014 году в Турцию в поисках работы. Через некоторое время вслед за ним отправилась и Фатима с детьми. Родственники не знают, когда и при каких обстоятельствах они оказались на территории запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. Сообщалось, что отец детей погиб, а мать находится в иракской тюрьме с девочкой. Позже выяснилось, что мать Халимы пропала, а сама малышка была удочерена арабской семьей.

Гражданка РФ

Халима, которой на днях исполнился год, родилась после того, как ее мать с тремя сыновьями попала на территорию, подконтрольную ИГ*. Бабушка в аэропорту впервые увидела внучку и сразу расплакалась.

"Позавчера наша Халима стала гражданкой Российской Федерации и получила соответствующий паспорт после решения иракского суда на основании показаний иракских и российских граждан, которые жили вместе с ее матерью с братьями. Поэтому мы можем смело заявить, что точка в трагической истории семьи была поставлена", — заявил журналистам Сабсаби.

Он передал бабушке документы Халимы, включая свидетельство о рождении, загранпаспорт и решение иракского суда. Сабсаби рассказал, что девочка уже довольно уверенно стоит на ногах и, по его мнению, в ближайшие пару недель будет ходить самостоятельно. Пока сенатор общался с журналистами, малышка, сидя у него на руках, чувствовала себя довольно уверенно и с интересом пыталась по очереди ухватить разноцветные микрофоны телевизионщиков.

"Халиму мы вернули бы в любом случае, но хорошо, что это произошло сегодня, а не через месяц или позже. Дети живут — это не в упрек иракских властей, потому что там непростое положение – в самых ужасных условиях, множество болезней. В целом, Халима здорова, но есть небольшие проблемы медицинского характера. Думаю, наши врачи быстро с этим справятся", — отметил Сабсаби.

Непростые поиски

Он рассказал о расследовании, которое пришлось провести в поисках малышки. Как оказалось, ее с момента рождения неоднократно перевозили по территории Ирака. "В течение года наша Халима почти весь Ирак объездила, точнее – ее возили. Мы изучали весь маршрут передвижения девочки и ее матери. Мы смогли установить местонахождение Халимы в иракской семье, и с помощью нашего посольства в Багдаде подключили сотрудников ЮНИСЕФ, буквально 21 января мы знали, где находится девочка", — сказал Сабсаби.

По его словам, после этого в течение двух дней девочку перевели в приют в Багдаде, а юристы подготовил документы для суда и оформления разрешения на вывоз. Сабсаби отметил, что благодарен иракской семье, удочерившей Халиму, так как она не стала скрываться и прятать ребенка.

"В связи с тем, что судьба родной матери Халимы неизвестна была, и физически ее не нашли, мы сегодня не можем говорить, жива ли она или погибла", — уточнил сенатор.

Бабушка девочки рассказала журналистам, что братья постоянно спрашивали, когда привезут Халиму, и любые сборы Бирлант Зулгаевой на улицу, включая поход за хлебом, всегда сопровождались расспросами о поездке за сестренкой.

"Всем вам спасибо, нашему президенту Владимиру Путину, а Сабсаби и Рамзану Кадырову – пожизненно обязаны, спасибо на коленях готова сказать", — сквозь слезы благодарила бабушка.

Сразу же после встречи внучки Зулгаева села с ней на самолет до Грозного. Как сообщалось ранее, пожилой женщине предстоит воспитывать четырех малолетних детей, осиротевших на чужой войне. С родственниками по отцу семья практически не общается.

В начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

* Запрещенная в России террористическая организация