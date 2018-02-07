Найденную в Ираке годовалую девочку вернули в Россию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Годовалая россиянка, которую в Ираке отыскали власти Чечни, доставлена в среду из Багдада в Москву и в аэропорту передана родной бабушке Бирлант Зулгаевой, которая сразу же отправилась с внучкой в Грозный.
В октябре прошлого года в Чечню из Багдада привезли трех братьев Халимы в возрасте от 4 до 6 лет — Хамзу, Абдуллаха и Малика. Мать детей Фатима Зулгаева, уроженка чеченского села Дачу-Борзой, вышла замуж за чеченца с Украины и проживала там с семьей до тех пор, пока он не уехал в 2014 году в Турцию в поисках работы. Через некоторое время вслед за ним отправилась и Фатима с детьми. Родственники не знают, когда и при каких обстоятельствах они оказались на территории запрещенной в РФ террористической организации ИГ*. Сообщалось, что отец детей погиб, а мать находится в иракской тюрьме с девочкой. Позже выяснилось, что мать Халимы пропала, а сама малышка была удочерена арабской семьей.
Гражданка РФ
Халима, которой на днях исполнился год, родилась после того, как ее мать с тремя сыновьями попала на территорию, подконтрольную ИГ*. Бабушка в аэропорту впервые увидела внучку и сразу расплакалась.
Он передал бабушке документы Халимы, включая свидетельство о рождении, загранпаспорт и решение иракского суда. Сабсаби рассказал, что девочка уже довольно уверенно стоит на ногах и, по его мнению, в ближайшие пару недель будет ходить самостоятельно. Пока сенатор общался с журналистами, малышка, сидя у него на руках, чувствовала себя довольно уверенно и с интересом пыталась по очереди ухватить разноцветные микрофоны телевизионщиков.
"Халиму мы вернули бы в любом случае, но хорошо, что это произошло сегодня, а не через месяц или позже. Дети живут — это не в упрек иракских властей, потому что там непростое положение – в самых ужасных условиях, множество болезней. В целом, Халима здорова, но есть небольшие проблемы медицинского характера. Думаю, наши врачи быстро с этим справятся", — отметил Сабсаби.
Непростые поиски
По его словам, после этого в течение двух дней девочку перевели в приют в Багдаде, а юристы подготовил документы для суда и оформления разрешения на вывоз. Сабсаби отметил, что благодарен иракской семье, удочерившей Халиму, так как она не стала скрываться и прятать ребенка.
"В связи с тем, что судьба родной матери Халимы неизвестна была, и физически ее не нашли, мы сегодня не можем говорить, жива ли она или погибла", — уточнил сенатор.
"Всем вам спасибо, нашему президенту Владимиру Путину, а Сабсаби и Рамзану Кадырову – пожизненно обязаны, спасибо на коленях готова сказать", — сквозь слезы благодарила бабушка.
Сразу же после встречи внучки Зулгаева села с ней на самолет до Грозного. Как сообщалось ранее, пожилой женщине предстоит воспитывать четырех малолетних детей, осиротевших на чужой войне. С родственниками по отцу семья практически не общается.
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
* Запрещенная в России террористическая организация