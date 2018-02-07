КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метро: на встрече по экологической ситуации в Красноярском крае глава государства обещал, что проект строительства одной подземной ветки будет рассмотрен.
По его мнению, ввод в эксплуатацию подземного вида транспорта позволит улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в город. "Закончив Универсиаду, этот проект можно сделать для города явным приоритетом", — считает Усс.
Путин уточнил, каковы сроки реализации этого проекта. "Не менее пяти лет", — отметил Усс. Отвечая на вопрос президента, сколько будет стоить строительство метро, врио губернатора признался, что пока не знает. Однако он уверен, что потребуется помощь из федерального бюджета.
"Давайте вернемся (к проекту)", — отреагировал глава государства.
Среди планов местных властей — закрытие 30 малых неэффективных котельных, "наиболее неблагополучные из них будут закрыты в ближайшие 1,5 года", пообещал врио губернатора.