КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метро: на встрече по экологической ситуации в Красноярском крае глава государства обещал, что проект строительства одной подземной ветки будет рассмотрен.

"Есть давнишняя мечта… С 1990-х годов в Красноярске остановлено строительство метро, в него было вложено 12 миллиардов (рублей), предварительный подсчет на первую очередь показывает, — а для Красноярска это было бы очень эффективно, поскольку город вытянут вдоль Енисея, — что потребуется 60 миллиардов рублей", — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

По его мнению, ввод в эксплуатацию подземного вида транспорта позволит улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в город. "Закончив Универсиаду, этот проект можно сделать для города явным приоритетом", — считает Усс.

Путин уточнил, каковы сроки реализации этого проекта. "Не менее пяти лет", — отметил Усс. Отвечая на вопрос президента, сколько будет стоить строительство метро, врио губернатора признался, что пока не знает. Однако он уверен, что потребуется помощь из федерального бюджета.

"Давайте вернемся (к проекту)", — отреагировал глава государства.

Усс также доложил о выполнении в Красноярске программы расселения из аварийного жилья. Но, по его словам, еще три года потребуется, чтобы расселить жителей из домов, которые признаются аварийными на момент завершения первой программы, в центре Красноярска.

Среди планов местных властей — закрытие 30 малых неэффективных котельных, "наиболее неблагополучные из них будут закрыты в ближайшие 1,5 года", пообещал врио губернатора.